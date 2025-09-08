#
Популярные иномарки в РФ — смена лидера?

«Автостат»: самой продаваемой иномаркой в России впервые стал Belgee X50

Белорусско-китайский кроссовер Belgee X50 по итогам продаж в России с 1 по 7 сентября впервые оказался бестселлером среди иномарок.

В общем списке популярных легковушек на минувшей неделе Belgee X50 оказался на втором месте – после вечного хита российского авторынка, семейства Lada Granta. За неделю Гранта разошлась в количестве 2984 экземпляра, а Belgee X50 купили 1399 россиян. Этот результат позволил детищу белорусско-китайского совместного предприятия «Белджи» (напомним, X50 – это дорестовый Geely Coolray) опередить Haval Jolion.

Показатель Джолиона на минувшей неделе был чуть ниже – 1379 проданных машин, – а ведь именно эта модель Geely долгое время лидировала и в рейтингах иномарок, и в топах по кроссоверам.

Впрочем, пока мы говорим лишь о продажах на отдельно взятой неделе – в августе, например, Haval Jolion еще лидировал вполне уверенно... Если говорить про остальные позиции первой недели сентября, то на четвертом месте Lada Vesta (1364 шт.), а показатели остальных участников Топ-10 не дотягивают и до тысячи единиц. Всего с 1 по 7 сентября было продано 28,9 тысяч новых легковых авто – на 3% меньше, чем неделей ранее и на 24% меньше, чем в то же время в 2024 году.

Источник:  Автостат
Иннокентий Кишкурно
Фото:«За рулем», Belgee
08.09.2025 
Фото:«За рулем», Belgee
