#
Гид по запчастямЖурнал на домСкидки на автоПутешествуй!С пробегомКитайские автоСделано в СССРВопрос экспертуТаксиФорумПДД-задачкиАвтоспортЛайфхаки читателейНовые возможностиОтзывыФотогид (ТО+ремонт)Для СМИМы в соцсетях
>
ЛайфхакиОпросыРедакцияФорумПодписка на журналПДД-задачкиВсе автомобилиПарк «За рулем»СПЕЦИАЛЬНЫЕ ПРОЕКТЫ
Solaris — в дефиците? Вот что говорят дилеры
15 сентября
Solaris — в дефиците? Вот что говорят дилеры
Автостат: у дилеров Solaris закончились запасы...
BMW показала свой новый логотип: чем новый отличается от старого?
15 сентября
BMW показала свой новый логотип: чем новый отличается от старого?
BMW презентовала iX3 и обновленный логотип на...
Geely EX5 EM-i
15 сентября
Geely EX5 EM-i: Российский дебют умного гибрида
Компания Geely раскрыла название инновационной...

Этот «японец» считается одним из лучших — а в чем подвох, если брать с пробегом?

Эксперт «За рулем» рассказал о нюансах выбора кроссовера Lexus RX с пробегом

Сегодня при бюджете в 1,5 миллиона рублей можно выбрать всего из нескольких новых автомобилей бюджетного сегмента.

Рекомендуем
Топ-4 премиальных машин по цене Лады Искры

Например, можно присмотреться к Искре, когда она появится в свободном доступе у дилеров: от 1 250 000 рублей за базовый 90-сильный седан без кондиционера и до кросс-универсала со 106-сильным мотором и вариатором за 1,8 млн рублей.

А можно ли за эти деньги найти нечто премиальное, пусть и с пробегом? Эксперт «За рулем» Александр Виноградов подробно ответил на этот вопрос.

Выбираем запчасти и аксессуары правильно Какой купить аккумулятор, тормозные колодки или какое моторное масло предпочесть? На все эти вопросы ответили наши эксперты.
РЕЙТИНГИ «ЗА РУЛЕМ»

Он назвал достойные версии подержанных премиальных машин, которые можно купить в пределах указанной суммы. Тут важны нюансы, на которые и обращает внимание автор. В частности, таковые есть по кроссоверу Lexus RX – который, как и автомобили этой японской марки в целом, обладает очень высокой ликвидностью. Спрос на него высокий.

Александр Виноградов, эксперт «За рулем»:

– Если хочется кроссовер RX, то за полтора миллиона можно рассчитывать лишь на автомобиль второго поколения 2007-2008 годов выпуска. Бензиновый двигатель V6 объемом 3,5 литра имеет мощность 276 сил, поэтому транспортный налог будет высоким. Если при запуске двигателя вы услышали стук, бояться не стоит. Это характерный звук работы муфт системы VVT-i и на ресурсе не сказывается.

Обязательно проверьте состояние радиатора. Он плохо переносит наши зимы и быстро теряет герметичность.

Рекомендуем
Гид по запчастям: сравнительные тесты и советы экспертов «За рулем»

Автоматическая коробка, равно как и муфта подключения задней оси, в целом, надежны. Но могут присутствовать толчки при переходе со второй на третью передачу, что должно насторожить. Но это не признак поломки, а неправильная настройка работы коробки.

Качество отделки интерьера Lexus RX не отличается от тойотовского. Сверчки появляются уже после 100 тысяч км пробега, быстро вытирается кожа. И стоит проверить состояние обивки потолка: через рейлинги в салон может попадать вода.

А какой еще премиум можно присмотреть за 1,5 млн рублей? Читайте в новой статье «За рулем»!

Подпишитесь на «За рулем» в
Иннокентий Кишкурно
Количество просмотров 3837
11.09.2025 
Поделиться:
Оцените материал:
-1

Отзывы о Lexus RX

К сожалению, на данный момент отзывов нет. Будь первым!

Написать отзыв