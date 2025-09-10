#
Наследник популярной Mazda 6 теперь продается в России, да еще и с гарантией

Новые Mazda EZ-6 продаются в России по цене от 3,87 до 5,3 млн рублей

В российских автосалонах начали продавать новые Mazda EZ-6, которые были завезены в страну через параллельный импорт.

Mazda EZ-6
Mazda EZ-6

Несколько дилеров из различных городов разместили объявления на популярных платформах. Эта модель стала первой для бренда, созданной на платформе от Changan.

Стоимость лифтбека стартует от 3,87 миллиона рублей, без учета текущих акций и специальных предложений. Например, дилер в Нижнем Новгороде предлагает машину в комплектации Range130 за эту цену.

Интерьер Mazda EZ-6
Интерьер Mazda EZ-6
Автомобиль имеет серый цвет серый металлик и светлый интерьер. В Москве и Санкт-Петербурге цены на Mazda EZ-6 варьируются от 4,9 до 5,3 миллиона рублей, в зависимости от комплектации и цвета кузова.

Все новые Mazda EZ-6 комплектуются единственным силовым агрегатом – гибридным 1,5-литровым мотором с общей мощностью 218 л.с. Коробка передач автоматическая, а привод – задний. Гарантия на автомобиль составляет два года или 100 тысяч километров.

Источник:  Российская газета
