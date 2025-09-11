#
Огромный запас хода, гигантский салон — эту машину планируют к продажам в РФ

Китайские автомобили: кроссовер-флагман Voyah Taishan может появиться в России

Флагманский гибридный кроссовер Voyah Taishan может появиться в России, сообщает источник со ссылкой на представительство бренда.

Напомним, в России импортером этой марки является «Моторинвест», а сам бренд Voyah – фактически премиальное отделение китайской госкорпорации DongFeng. Характеристики Voyah Taishan, нового флагмана люксовой марки, были раскрыты в Китае буквально накануне, 10 сентября. Точные габариты кроссовера – 5230 х 2025 х 1817 мм, салон – 6-местный. Привод – полный.

Гибридная силовая установка состоит из 1,5-литрового ДВС на 150 л.с. в связке с двумя электромоторами с отдачей 205 и 313 л.с.

Появление Voyah Taishan на китайском рынке ожидается до конца 2025 года. Есть планы и по продажам этой модели в России, однако конкретных сроков в представительстве марки пока не называют.

Источник:  Китайские автомобили
Иннокентий Кишкурно
11.09.2025 
