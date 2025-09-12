#
Проект резкого подорожания машин исчез с сайта правительства. Мы знаем, в чем причина
15 сентября
15 сентября
Проект резкого подорожания машин исчез с сайта правительства. Мы знаем, в чем причина
Минпромторг: проект постановления об индексации...
Бензин уходит в отрыв от инфляции
15 сентября
15 сентября
Бензин уходит в отрыв от инфляции
«Коммерсант»: с начала года цены на топливо на...
Solaris — в дефиците? Вот что говорят дилеры
15 сентября
15 сентября
Solaris — в дефиците? Вот что говорят дилеры
Автостат: у дилеров Solaris закончились запасы...

Как снижение ключевой ставки до 17% повлияет на российский авторынок?

Даниил Шкурыгин: Уменьшение ключевой ставки может поднять спрос на автомобили

Снижение ключевой ставки Центробанком России до 17% в пятницу 12 сентября может значительно сказаться на продажах как новых, так и подержанных автомобилей.

Лада или Москвич? — Несколько подсказок для покупателя

Как сообщает коммерческий директор «Авто.ру» Даниил Шкурыгин, ожидается продолжение смягчения денежно-кредитной политики.

По мнению эксперта, улучшение условий кредитования может повысить интерес к более доступным моделям российских и китайских марок. Автопроизводители продолжают программы по субсидированию автокредитов, и, согласно данным сервиса «еКредит», средняя ставка по новым автомобилям в августе составила 10,2%.

Что касается подержанных машин, то снижение ключевой ставки может вызвать постепенный рост активности на этом рынке, однако текущая ставка по кредитам всё ещё сдерживает спрос – в августе она составила 24,7%. Даниил Шкурыгин также отметил, что жесткие требования банков к заемщикам остаются барьером для автокредитования.

5 фраз менеджера автосалона, после которых лучше уйти без машины

Эксперт не ожидает резкого роста цен на автомобили в результате снижения ключевой ставки, а считает, что это будет способствовать лишь повышению спроса. Наиболее заметные изменения, по его словам, произойдут в массовом сегменте, где чаще берут кредиты. В премиум-сегменте влияние регулятора будет менее значительным, поскольку здесь преобладают покупатели с достаточными средствами.

По информации «Авто.ру», в августе средняя цена нового китайского автомобиля достигла 3 512 325 рублей, в то время как российский автомобиль обошелся в среднем в 1 583 896 рублей. Цены на подержанные машины составили около 1 542 357 рублей.

Даниил Шкурыгин также пересмотрел прогнозы по продажам новых автомобилей на 2025 год – с 1,15 миллиона до 1,25 миллиона, при условии стабильного курса ЦБ и отсутствия негативных внешних факторов. Он добавил, что хотя тренд создает осторожный оптимизм, ключевая ставка – это не единственный фактор, влияющий на авторынок. На спрос также повлияют реальные доходы населения, движение валютных курсов и ценовая политика производителей.

3 мифа о шинах для кроссоверов
Почему наша «Буханка» дороже привозных «китайцев»?
Срок ремонта по ОСАГО увеличат...

Напомним, что сегодня стало известно о решении совета директоров Банка России снизить ключевую ставку на 1% – с 18% до 17% годовых. В пресс-службе регулятора отметили, что в последние месяцы наблюдается рост кредитования, а экономика страны возвращается к сбалансированному развитию.

Источник:  Автоновости дня
