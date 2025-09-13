#
Шеф-дизайнер Mercedes-Benz выступил с критикой интерьеров новых Audi и BMW

Горден Вагенер назвал интерьер Audi Concept C устаревшим

Горден Вагенер, главный дизайнер Mercedes-Benz, в интервью изданию Top Gear прокомментировал интерьеры новых моделей Audi и BMW.

Он назвал интерьер концепта Audi Concept C устаревшим, сравнив его с дизайном 1995 года, отметив, что маленький дисплей создает ощущение компактности автомобиля.

«Этот салон выглядит так, будто его спроектировали в 1995 году. Он слишком узнаваем, и в нём слишком мало технологий. Я большой поклонник аналоговых вещей, но нельзя игнорировать экран. Когда у вас маленький дисплей, вы автоматически получаете сообщение: "Поздравляю, вы сидите в маленькой машине"», – заявил он.
Интерьер Audi Concept C
Интерьер Audi Concept C
Критика BMW iX3 также не обошла стороной, Вагенер указал на дискомфорт узкого дисплея под лобовым стеклом, который затрудняет считывание информации.

Он подчеркнул, что отсутствие сенсорной функциональности делает необходимым наличие крупного центрального экрана, а разнесение данных по различным уровням усложняет восприятие для пользователей.

Вагенер настаивает, что такой подход менее удобен. Кроме того, он выступил против возвращения физических клавиш и переключателей, подчеркивая, что будущее автомобильных интерфейсов заключается в голосовом управлении.

Лежнин Роман
Фото:Audi
13.09.2025 
