#
Гид по запчастямЖурнал на домСкидки на автоПутешествуй!С пробегомКитайские автоСделано в СССРВопрос экспертуТаксиФорумПДД-задачкиАвтоспортЛайфхаки читателейНовые возможностиОтзывыФотогид (ТО+ремонт)Для СМИМы в соцсетях
>
ЛайфхакиОпросыРедакцияФорумПодписка на журналПДД-задачкиВсе автомобилиПарк «За рулем»СПЕЦИАЛЬНЫЕ ПРОЕКТЫ
Бензин уходит в отрыв от инфляции
15 сентября
Бензин уходит в отрыв от инфляции
«Коммерсант»: с начала года цены на топливо на...
Solaris — в дефиците? Вот что говорят дилеры
15 сентября
Solaris — в дефиците? Вот что говорят дилеры
Автостат: у дилеров Solaris закончились запасы...
BMW показала свой новый логотип: чем новый отличается от старого?
15 сентября
BMW показала свой новый логотип: чем новый отличается от старого?
BMW презентовала iX3 и обновленный логотип на...

Автосервисы начали массово отказывать в ремонте машин

Автовладельцам в РФ отказывают в ремонте из-за плохих запчастей

Автосервисы начали массово отказывать в услугах, если клиент привозит детали для ремонта или сервисных операций с собой, пишет источник со ссылкой на участников рынка.

Рекомендуем
Ноль или пять: какое масло залить, чтобы защитить двигатель от износа зимой и летом

По этим данным, за первые три месяца 2025 года доля некачественных комплектующих на рынке выросла до 20%. Особенно рост заметен на неспециализированных онлайн-площадках, в последнее время пользующихся популярностью из-за удобства пользования при заказе и невысоких цен. Контрафакт чаще всего встречается в маслах и смазках (54%), фильтрах (35%), свечах зажигания (33%), подвеске и рулевом управлении (19%).

Выбираем запчасти и аксессуары правильно Какой купить аккумулятор, тормозные колодки или какое моторное масло предпочесть? На все эти вопросы ответили наши эксперты.
РЕЙТИНГИ «ЗА РУЛЕМ»

Ввиду роста популярности онлайн-заказов, около 30% клиентов ныне едут в автосервисы со своими запчастями и расходниками – и среди них велик процент суррогата. Современные подделки на вид малоотличимы от оригинала, а определить качество по фотографии при заказе в Сети и вовсе нереально.

Рекомендуем
Гид по запчастям: сравнительные тесты и советы экспертов «За рулем»

В результате этого примерно 37% автомехаников по всей России уже столкнулись с некачественными компонентами, которые принесли клиенты. Поэтому к настоящему моменту примерно 50% сервисов попросту отказывают в ремонте запчастями не со своего склада. А те, что все еще соглашаются на привезенные запчасти, начали брать с автомобилистов расписки об отказе от претензий – на тот случай, если деталь сломается и вызовет череду технических проблем в отремонтированном автомобиле.

  • «За рулем» можно смотреть на YouTube
Источник:  Известия
Подпишитесь на «За рулем» в
Иннокентий Кишкурно
Фото:Depositphotos
Количество просмотров 17
15.09.2025 
Фото:Depositphotos
Поделиться:
Оцените материал:
-2