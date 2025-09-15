Автосервисы начали массово отказывать в ремонте машин

Автовладельцам в РФ отказывают в ремонте из-за плохих запчастей

Автосервисы начали массово отказывать в услугах, если клиент привозит детали для ремонта или сервисных операций с собой, пишет источник со ссылкой на участников рынка.

По этим данным, за первые три месяца 2025 года доля некачественных комплектующих на рынке выросла до 20%. Особенно рост заметен на неспециализированных онлайн-площадках, в последнее время пользующихся популярностью из-за удобства пользования при заказе и невысоких цен. Контрафакт чаще всего встречается в маслах и смазках (54%), фильтрах (35%), свечах зажигания (33%), подвеске и рулевом управлении (19%).

Ввиду роста популярности онлайн-заказов, около 30% клиентов ныне едут в автосервисы со своими запчастями и расходниками – и среди них велик процент суррогата. Современные подделки на вид малоотличимы от оригинала, а определить качество по фотографии при заказе в Сети и вовсе нереально.

В результате этого примерно 37% автомехаников по всей России уже столкнулись с некачественными компонентами, которые принесли клиенты. Поэтому к настоящему моменту примерно 50% сервисов попросту отказывают в ремонте запчастями не со своего склада. А те, что все еще соглашаются на привезенные запчасти, начали брать с автомобилистов расписки об отказе от претензий – на тот случай, если деталь сломается и вызовет череду технических проблем в отремонтированном автомобиле.