Веста получит мощный двигатель — названы сроки!

RCI News: Vesta Sport с мотором мощностью 145 л.с. появится осенью 2025 года

«Заряженная» Vesta Sport может быть запущена в производство в ноябре текущего года, следует из сообщения источника, по данным с ежегодной конференции поставщиков АВТОВАЗа.

Официально пресс-служба автогиганта сроков выхода новой версии Весты Sport пока не называла. По предварительной информации, под капотом спортивной версии вазовского флагмана окажется атмосферный двигатель 1.8, отдачу которого доведут до 145 л.с. и 184 Нм. Пару с этим мотором должна составить 6-ступенчатая механическая коробка от китайской компании WLY – такие сейчас устанавливают на «гражданские» Весты 1.8.

Напомним, аналогичный двигатель, только в паре с 5-ступенчатой отечественной МКП, устанавливался нп дорестайлинговую Весту Sport, с 2018 года выпускавшуюся мелкой серией подразделением ООО «Лада Спорт». После 2022 года Vesta Sport в новом кузове перезапущена не была, но в планах АВТОВАЗа присутствовала. 145-сильный мотор, полученный форсированием стандартного вестовского 1.8 (122 л.с.), будет применяться только на Весте Sport.

Источник:  RCI News
Иннокентий Кишкурно
Количество просмотров 8
18.09.2025 
Отзывы о LADA Vesta (30)

— Средний автомобиль, подумайте перед покупкой.
LADA Vesta  2017
/ срок владения: до 6 месяцев
Достоинства:
Очень хороший конструтор "Лего" для взрослых
Недостатки:
Этот конструкиор необходимо собрать и доработать, чтобы он стал автомобилем
Комментарий:
Доработка конструктора требукт вложкния финансоа. Один миллион за конструтор - это много.
-83