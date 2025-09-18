#
На рынок вышел новый недорогой кроссовер с мощным мотором и смешным расходом

Стартовали продажи кроссовера Jetour Shanhai L6 по цене от 1,46 млн рублей

Китайская компания Jetour запустила продажи своего компактного гибридного кроссовера Shanhai L6. Автомобиль предлагается в трех комплектациях, цена варьируется от 123 900 до 144 900 юаней (что соответствует 1,46–1,7 млн рублей).

Jetour Shanhai L6
Jetour Shanhai L6

Shanhai L6 отличается комбинированным запасом хода до 1400 км без подзарядки или дозаправки. Габариты модели составляют 4630×1910×1684 мм, а колёсная база равна 2720 мм, что делает его немного больше популярной в России модели Jetour Dashing.

Гибридная система Chery Kunpeng C-DM включает 1,5-литровый турбомотор мощностью 156 л. с. и 220 Н·м, дополненный электродвигателем мощностью 204 л. с. и 310 Н·м. Батарея ёмкостью 19,43 кВт·ч позволяет проехать до 125 км на электричестве по циклу CLTC или 91 км по WLTP, а средний расход топлива составляет 1,25 л на 100 км.

Интерьер Jetour Shanhai L6
Интерьер Jetour Shanhai L6

Автомобиль предлагается в шести цветах, включая белый, черный и серый.

Базовая комплектация включает 9,2-дюймовую панель приборов, 12,8-дюймовый центральный экран, кожаный салон и охлаждаемый бокс.

В более дорогих версиях предоставляются вентиляция сидений, подогрев руля, 15,6-дюймовый дисплей, аудиосистема Sony и системы помощи, такие как распознавание лиц.

Источник:  iXBT
0