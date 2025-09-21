Белоруссия показала новый автомобиль для спасателей

МАЗ представил машину для МЧС Белоруссии на базе фургона МАЗ-365

Минский автозавод показал штабной автомобиль для белорусских пожарных служб.

Рекомендуем В России освоили производство ключевого узла внедорожников

Машина создавалась в совместно с заводом прицепов и кузовов «МАЗ-Купава», входящим в холдинг «БелАвтоМАЗ», а также в тесной кооперации с МЧС Белоруссии. В качестве базы использовали цельнометаллический фургон МАЗ-365 (такая же копия JAC Sunray, как российский Sollers Atlant), который трансформировали в кузов с основной рабочей зоной и грузовой частью для спецоборудования.

Такая машина нужна для доставки на место аварии спасателей, пожарно-технического вооружения, аварийно-спасательного инструмента и оборудования. Кузов «Купавы» сделан из износостойких материалов, с дополнительными алюминиевыми элементами. Салон – на 6 посадочных мест. В оснащении – стол-трансформер, USB-разъемы, розетки на 220V, блок управления воздушным отопителем и штатная радиостанция.

Понятное дело, у такой техники есть фаркоп и вся необходимая свето- и звукотехника. А особая фишка – выдвижная система для быстрого извлечения аппаратов со сжатым воздухом для защиты в непригодной для дыхания среде. Кроме этой системы, в грузовом отсеке размещены электрогенератор, ящики и отсеки для инструмента.

Комфорт водителя тоже не забыт: имеются кондиционер, круиз-контроль, парктроник, электростеклоподъемник, электропривод зеркал, центральный замок, магнитола, борткомпьютер, рация.

На данный момент сделано восемь таких автомобилей. Как сообщает пресс-служба МАЗа, они отправятся в пожарные части городов Брест, Витебск, Глубокое, Гродно, Марьина Горка, Минск, Орша и Полоцк.