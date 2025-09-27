#
>
Новый российский грузовик: фургон — рекордной длины!
Компания СТТ показала среднетоннажный грузовик...
Новый российский грузовик: фургон — рекордной длины!

Компания СТТ показала среднетоннажный грузовик Валдай 12 с европлатформой

У нижегородского среднетоннажника Валдай 12 появилась интересная новая версия — фургон с европлатформой.

Машина создана на шасси со сверхдлинной колесной базой, что позволило поставить так называемую европлатформу с внутренними размерами 8,4/2,48/2,7 м. Такой исполинский объем дает возможность загружать в машину 20 стандартных европалет. Новинку представил дистрибьютор «СТТ», надстройку разработала фирма «Смартэко», а сертифицировала технику компания «Акросс».

Фургон имеет сдвижную крышу с боковыми шторами, что ускоряет погрузку/разгрузку. Борта высотой 600 мм выполнены из алюминия. По всей длине применен уплотнитель, а также есть резиновые отбойники – все это защищает груз в движении.

Настил платформы – из влагостойкой фанеры толщиной 21 мм, с 14 такелажными кольцами. Каркас тента – стальной. Предусмотрены быстросъемные откидные стойки – по две на сторону.

Также в комплектации значатся: распашные ворота с четырьмя усиленными петлями на каждую створку и оцинкованной фурнитурой, выдвижная оцинкованная лестница, пластиковый поручень и подъемный фиксатор ворот в открытом положении, контурные диодные огни, светоотражающие элементы и противоподкатный брус.

В основе же это стандартный Валдай 12: полная масса 12 тонн, дизель ЯМЗ-53445 (170 л.с. и 662 Нм), 6-ступенчатая МКП, пневматическая задняя подвеска с регулируемой погрузочной высотой. Разработчики говорят, что супердлинный грузовик сохранил хорошую маневренность – благодаря большому углу управляемых колес.

Иннокентий Кишкурно
