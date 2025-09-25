#
Дешевле 2,5 млн рублей: знакомый «японец» снова продается в России

Новые кроссоверы Toyota RAV4 продаются в России по цене от 2,35 млн рублей

Новый Toyota RAV4, который традиционно пользуется большой популярностью в РФ, стал доступнее благодаря импортным версиям с китайского и других рынков. Сейчас цены на этот кроссовер на одном из классифайдов начинаются от 2 350 000 рублей.

Как продать автомобиль дороже — гайд по подготовке

За эту сумму можно заказать Toyota RAV4 с 2,0-литровым 171-сильным атмосферным двигателем, вариатором и передним приводом во Владивостоке. У этого автомобиля тканевый салон, пластиковый мультифункциональный руль, люк и мультимедийная система с сенсорным дисплеем.

Аналогичный кроссовер с кожаным салоном доступен во Владивостоке за 2 440 000 рублей. В Красноярске можно заказать «тканевый» RAV4 за 2 460 000 рублей, а в Новосибирске за 2 500 000 рублей – полноприводный вариант с кнопкой Start/Stop, кожаным рулем и обогревом передних сидений.

Toyota RAV4
Toyota RAV4

В Москве минимальная цена нового Toyota RAV4 составляет 2 550 000 рублей, в Екатеринбурге – 2 590 000 рублей, а в Томске и Тюмени – 2 650 000 и 2 700 000 рублей соответственно. Также приобрести его можно в других городах России.

Есть и автомобили в наличии, но они дороже. В Омске новый переднеприводный RAV4 с 171-сильным двигателем стоит минимум 2 900 000 рублей. В Москве полноприводная версия оценена в 3 200 000 рублей, а в Тюмени – на 50 000 рублей дороже. В Воронеже стартовая цена достигает 3 350 000 рублей, а в Екатеринбурге – 3 429 000 рублей.

Интерьер Toyota RAV4
Интерьер Toyota RAV4

Кроме того, в продаже имеются кроссоверы с 2,0-литровым 149-сильным атмосферным мотором и вариатором. В Воронеже такой RAV4 доступен за 3 150 000 рублей, а в Омске и Набережных Челнах его цена начинается с 3 450 000 и 3 780 000 рублей соответственно.

Ранее «За рулем» сообщал, что в РОАД назвали возможные последствия новых правил расчета утильсбора.

Источник:  Автоновости дня
Ушакова Ирина
Фото:Toyota
25.09.2025 
Фото:Toyota
