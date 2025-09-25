#
Предсерийные Весты на территории «Лада Ижевск», снимок от 2 сентября 2015 года
25 сентября
Весте — 10 лет! Что изменилось?
«За рулем» назвал главные изменения в семействе...
Весте — 10 лет! Что изменилось?

«За рулем» назвал главные изменения в семействе Lada Vesta за 10 лет

Серийной сборке семейства Lada Vesta исполнилось 10 лет — производство на конвейере завода «Лада Ижевск» стартовало 25 сентября 2015 года.

Лада Веста 1.6 с роботом: подсчитали все расходы за 10 лет

Как известно, Веста построена на оригинальной платформе, которую разработали специалисты АВТОВАЗа. Дизайн принадлежит англичанину Стиву Маттину, в те годы – шеф-дизайнеру Lada. С самого начала конвейерной жизни в производство пошли все три модификации – седан, универсал и кросс-универсал.

«За рулем» вспомнил все крупные изменения, произошедшие с Вестой за минувшее время, и рассказал, что ждет семейство и эту платформу в ближайшем будущем.

Веста за 10 лет – что поменялось?

  • Изначально сборка велась на заводе «Лада Ижевск» но в 2023 году производство было перенесено в Тольятти.
  • На Весте впервые в истории серийных моделей ВАЗа был применен мотор 1.8 – от рождения ВАЗ-21179 страдал «масложором» и несколько раз дорабатывался – «За рулем» писал об этом в 2019, 2022 и 2023 годах.
  • В качестве «двухпедальной» версии изначально предлагалась машина с вазовским роботом, а в «новой жизни» – с китайским вариатором WLY.
  • В 2018 году появилась 145-сильная версия седана Vesta Sport – в настоящее время эта модификация ожидает перезагрузки.
  • В начале 2022 года семейство пережило рестайлинг, но в Ижевске успели собрать лишь около тысячи обновленных машин, а сборка в Тольятти началась через год.

Еще на старте конвейерной жизни Весты в 2015-м многие эксперты сходились во мнении: эта платформа имеет потенциал на 15-20 лет. К данному моменту это значит, что будущее есть и у самого семейства Lada Vesta, и у моделей, построенных на ее базе. А именно – Веста фактически дала жизнь кроссоверу Lada Azimut, запуск которого в серию ожидается в 2026 году. Как вам кажется, удачное будет продолжение?

Иннокентий Кишкурно
Фото:Яков Князев/ТАСС
25.09.2025 
