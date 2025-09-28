#
Разборка неделиЖурнал на домУтильсбор с 1 ноябряГид по запчастямСкидки на автоРейтингиСделано в СССРВопрос экспертуПутешествуй!ТаксиФорумПДД-задачкиС пробегомАвтоспортЛайфхаки читателейНовые возможностиОтзывыФотогид (ТО+ремонт)Для СМИМы в соцсетях
>
ЛайфхакиОпросыРедакцияФорумПодписка на журналПДД-задачкиВсе автомобилиПарк «За рулем»СПЕЦИАЛЬНЫЕ ПРОЕКТЫ
Huawei Maextro S800
28 сентября
Крупный технологичный седан оказался очень популярным и не зря
Седан Huawei Maextro S800 собрал более 15 000...
Не купили ребенку самый дорогой автомобиль? Фатальная ошибка!
28 сентября
Не купили ребенку самый дорогой автомобиль? Фатальная ошибка!
Уменьшенную электрическую копию Mercedes-Benz...
Li Auto i6
28 сентября
Стала известна стоимость самого дешевого электромобиля Li Auto
Представлен новый кроссовер Li Auto i6 с...

Дешевый седан с минимальным расходом вышел на рынок: подробности

BYD представил новые версии седана Qin Plus в гибридной и электрической версиях

Компания BYD представила на своем внутреннем рынке обновленные версии среднеразмерного седана Qin Plus.

Рекомендуем
Как обойти ограничение отпуска топлива на АЗС

В линейке теперь доступны модели как с гибридной силовой установкой, так и с полностью электрической.

Запас хода электрической версии составляет 420 или 510 км в зависимости от емкости батареи, что не выглядит особенно примечательным. В то же время, гибридная модель способна проехать на одном баке бензина до 2055 км, а расстояние на чистом электричестве достигает 128 км.

BYD Qin Plus
BYD Qin Plus
«Разборка недели» — новая программа от «За рулем» Разобрали главные новости недели, чтобы вам было проще быть в курсе событий и трендов автомобильной жизни страны
СМОТРЕТЬ РАЗБОРКУ НЕДЕЛИ

Модели оснащены передней подвеской с стойками McPherson и многорычажной задней подвеской.

Интерьер BYD Qin Plus
Интерьер BYD Qin Plus

Рекомендуем
Рейтинги «За рулем» для автомобилистов 2025

Все версии получили цифровую панель приборов с диагональю 8,8 дюйма, медиасистему с экраном на 12,8 дюйма, круиз-контроль и климат-контроль. Электромотор имеет мощность 136 л.с. Габариты гибридной версии составляют 4780x1837x1515 мм, а электрической – 4795x1837x1515 мм.

Источник:  ITHome
Подпишитесь на «За рулем» в
Лежнин Роман
Фото:BYD
Количество просмотров 17
28.09.2025 
Фото:BYD
Поделиться:
Оцените материал:
0