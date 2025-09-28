Дешевый седан с минимальным расходом вышел на рынок: подробности

BYD представил новые версии седана Qin Plus в гибридной и электрической версиях

Компания BYD представила на своем внутреннем рынке обновленные версии среднеразмерного седана Qin Plus.

В линейке теперь доступны модели как с гибридной силовой установкой, так и с полностью электрической.

Запас хода электрической версии составляет 420 или 510 км в зависимости от емкости батареи, что не выглядит особенно примечательным. В то же время, гибридная модель способна проехать на одном баке бензина до 2055 км, а расстояние на чистом электричестве достигает 128 км.

BYD Qin Plus

Модели оснащены передней подвеской с стойками McPherson и многорычажной задней подвеской.

Интерьер BYD Qin Plus

Все версии получили цифровую панель приборов с диагональю 8,8 дюйма, медиасистему с экраном на 12,8 дюйма, круиз-контроль и климат-контроль. Электромотор имеет мощность 136 л.с. Габариты гибридной версии составляют 4780x1837x1515 мм, а электрической – 4795x1837x1515 мм.