В России сертифицировали новый просторный и экономичный кроссовер

Гибридный кроссовер Geely Galaxy Starship 7 получил ОТТС в России

Российские власти выдали Одобрение типа транспортного средства на гибридный кроссовер Geely P145, также известный как Galaxy Starship 7.

Эта модель может выходить на рынок под различными названиями, такими как L7, PX7, Atlas EM-I, EX5 EM-i, e.MAS 7 PHEV, LEVC EX5 EM-i, EX5 PHEV, Starray PHEV, Starray EM-i, LEVC E5 EM-i, LEVC 5 EM-i, e.MAS 8 PHEV, e.MAS 8 и e.MAS 7 Plus.

Ранее в Минске был представлен гибридный кроссовер Belgee X80 PHEV, основанный на той же платформе. Этот автомобиль нацелен на белорусский рынок, где его стартовая цена составляет 89 900 белорусских рублей, что эквивалентно приблизительно 2,47 млн рублей по текущему курсу.

Geely Galaxy Starship 7

Размеры нового кроссовера составляют 4740×1905×1685 мм, а колесная база – 2750 мм.

Гибридная установка включает в себя 1,5-литровый бензиновый двигатель мощностью 99 л.с., который работает в паре с электромотором мощностью 218 л.с. Литий-ионная батарея имеет емкость 18,4 кВт⋅ч. Объем багажника варьируется от 482 до 1182 литров, а запас хода достигает 1000 км.