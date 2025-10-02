В России смягчат требования к локализации автомобилей

Минпромторг предлагает снизить требования к локализации авто до 5,5 тыс. баллов

Министерство промышленности и торговли РФ предлагает обновить нормы по целевому уровню локализации для автомобилей, произведенных в стране.

Максимально допустимое количество баллов для локализации планируется снизить с 7 тысяч до 5,5 тысяч. Этот шаг обусловлен воздействием последствий пандемии COVID-19 и международных санкций на автомобильную отрасль.

Как сообщает пресс-служба Минпромторга, пересмотр целевых показателей был спровоцирован «существенными экономическими изменениями». В числе основных причин указываются глобальные сбои в поставках, падение спроса из-за экономических ограничений и значительное внешнее санкционное давление, которое привело к уходу иностранных компаний с российского рынка. Эти факторы поспособствовали необходимости быстрой адаптации отрасли к новым условиям. В этом контексте Минпромторг как регулятор пересматривает ранее установленные подходы.

Запланированные коррективы касаются новых специнвестконтрактов (СПИК 1.0), а также тех, что были подписаны в период с 1 января 2020 года по 1 января 2026 года. В то же время министерство подчеркивает, что эти изменения не являются значительным смягчением в вопросах углубления локализации, поддерживаемых также утвержденной стратегией развития автопрома страны до 2035 года.

Кроме того, Минпромторг продолжает внедрение мер поддержки для создания отечественной компонентной базы, среди которых финансирование НИОКР, гранты на реинжиниринг и программы Фонда развития промышленности. Регулярные корректировки правил, установленных в постановлении №719, нацелены на стимулирование применения местных комплектующих, важных для автопрома. Общее обсуждение предложенного постановления должно завершиться к 15 октября.