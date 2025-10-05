В России появился новый добротный внедорожник Toyota: известна цена

Внедорожники Toyota Sequoia предлагаются в России по цене от 11,3 млн рублей

В России началась продажа внедорожников Toyota Sequoia третьего поколения, которые поступили на рынок через параллельный импорт, хотя официально эта модель в стране не была представлена.

Все автомобили оборудованы гибридным 3,4-литровым двигателем мощностью 437 л.с., а также системой полного привода и автоматической трансмиссией.

Стартовая цена составляет 11,3 млн рублей – такая модель предлагается московским дилером Imprerium Motors, что на 200 тыс. рублей ниже цены, отмеченной в начале года. Самой дорогой версией является «экстремальный» вариант TRD Pro, который предлагается питерским салоном «Пикап-центр» по цене 17,5 млн рублей.

Toyota Sequoia

Длина нового внедорожника превышает 5 метров, и в его салоне предусмотрены три ряда сидений. Модель создана на модульной платформе TNGA-F, которая также используется для Toyota Land Cruiser 300, Lexus LX и пикапа Tundra.

Интерьер Toyota Sequoia

Внешний вид Sequoia похож на Tundra, с характерными элементами дизайна передней оптики, массивной радиаторной решеткой и интерьером, содержащим 12,3-дюймовую виртуальную приборную панель и 14-дюймовый сенсорный дисплей мультимедийной системы.

Премьеру нового Sequoia провели в США в январе прошлого года, а его производство налажено на заводе в Сан-Антонио, штат Техас.