Kia Telluride
5 октября
Новое поколение знаменитого кроссовера Kia будет представлено совсем скоро
АВТОВАЗ показал электрическую Оку (видео)
5 октября
Интерьер Toyota Sequoia
5 октября
В России появился новый добротный внедорожник Toyota: известна цена
Внедорожники Toyota Sequoia предлагаются в...

В России появился новый добротный внедорожник Toyota: известна цена

Внедорожники Toyota Sequoia предлагаются в России по цене от 11,3 млн рублей

В России началась продажа внедорожников Toyota Sequoia третьего поколения, которые поступили на рынок через параллельный импорт, хотя официально эта модель в стране не была представлена.

Все автомобили оборудованы гибридным 3,4-литровым двигателем мощностью 437 л.с., а также системой полного привода и автоматической трансмиссией.

Стартовая цена составляет 11,3 млн рублей – такая модель предлагается московским дилером Imprerium Motors, что на 200 тыс. рублей ниже цены, отмеченной в начале года. Самой дорогой версией является «экстремальный» вариант TRD Pro, который предлагается питерским салоном «Пикап-центр» по цене 17,5 млн рублей.

«Разборка недели» — новая программа от «За рулем» Разобрали главные новости недели, чтобы вам было проще быть в курсе событий и трендов автомобильной жизни страны
СМОТРЕТЬ РАЗБОРКУ НЕДЕЛИ

Длина нового внедорожника превышает 5 метров, и в его салоне предусмотрены три ряда сидений. Модель создана на модульной платформе TNGA-F, которая также используется для Toyota Land Cruiser 300, Lexus LX и пикапа Tundra.

Внешний вид Sequoia похож на Tundra, с характерными элементами дизайна передней оптики, массивной радиаторной решеткой и интерьером, содержащим 12,3-дюймовую виртуальную приборную панель и 14-дюймовый сенсорный дисплей мультимедийной системы.

Премьеру нового Sequoia провели в США в январе прошлого года, а его производство налажено на заводе в Сан-Антонио, штат Техас.

Источник:  Autonews
Лежнин Роман
05.10.2025 
0