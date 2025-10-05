Новое поколение знаменитого кроссовера Kia будет представлено совсем скоро

Премьера нового внедорожника Kia Telluride пройдет 20 ноября в Лос-Анджелесе

Компания Kia начала подготовку к официальному дебюту нового поколения внедорожника Telluride, который пройдет 20 ноября на автосалоне в Лос-Анджелесе.

Это событие подчеркивает ключевое значение модели для рынка Северной Америки.

По предварительной информации, новый Telluride будет основан на той же платформе, что и Hyundai Palisade.

Ожидается, что кроссовер примет более угловатый дизайн, напоминающий обновленный Palisade. В модельном ряду появится версия Telluride XRT Pro, ориентированная на внедорожные условия.

Kia Telluride

Также предполагается, что базовые модификации будут оснащены новым шестицилиндровым двигателем объемом 3,5 литра, развивающим 290 л.с. В топовых комплектациях будет представлена гибридная силовая установка, основанная на 2,5-литровом турбомоторе с мощностью 330 л.с.