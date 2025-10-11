Новый семейный кроссовер Toyota теперь можно купить в России дешевле «китайцев»

#
Надписи на боковине – с эффектом бархата, сделанные по технологии High Contrast Design.
Какая главная опасность подстерегает за рулем опытного водителя
Какая главная опасность подстерегает за рулем опытного водителя
Сэкономить на шинах без ущерба для безопасности – это реально
Сэкономить на шинах без ущерба для безопасности – это реально
С учетом того, что новые правила утильсбора могут вступить в силу менее чем через месяц, покупатели Geely Monjaro вынуждены искать альтернативы среди предложений дилеров. Одним из таких вариантов является кроссовер Toyota Harrier, стоимость которого начинается от 3 367 000 рублей.

Такую цену предлагает компания из Якутска за модель в комплектации Progressive Edition, в которой имеются тканевые сиденья, кожаный многофункциональный руль, адаптивный круиз-контроль, функция старт/стоп, возможность удаленного запуска двигателя и мультимедийная система с 10,25-дюймовым сенсорным экраном, а также комплекс активной безопасности Toyota.

Toyota Harrier оборудован 2,0-литровым атмосферным двигателем мощностью 171 л.с., который работает в паре с вариатором и передним приводом. Во Владивостоке похожий кроссовер можно приобрести за 3 680 000 рублей, а доплатив 70 000 рублей, можно заказать гибридную версию с двигателем 2,5 литра на 178 л.с. и электромотором на 120 л.с., работающую в тандеме с электромеханическим вариатором E-CVT.

Toyota Harrier
Для сравнения, цены на новый Geely Monjaro у дилеров начинаются от 4 549 990 рублей за базовую комплектацию, а «средняя» комплектация обойдется в 4 852 190 рублей, топовая – 5 052 190 рублей.

Кроме того, гибридный Toyota Harrier можно заказать в Новосибирске за 4 300 000 рублей или в Иркутске за 5 250 000 рублей, при этом во втором случае автомобиль уже выкуплен и находится на специальной стоянке в Китае.

Toyota Harrier
В наличии на данный момент в продаже находится лишь один Harrier, который частный автосалон в Красноярске выставил за 4 499 000 рублей в комплектации Care Edition. Эта версия включает трехуровневый подогрев передних сидений, обогрев зеркал, панорамную крышу, перфорированную кожу, камеру кругового обзора, 12,3-дюймовую мультимедиа с двухзонным климат-контролем и парктроники.

Стоит отметить, что четвертое поколение Toyota Harrier было представлено еще в 2020 году. Кроссовер перешел на новую платформу TNGA-K, обрел независимую подвеску и немного увеличился в размерах: стал на 15 мм длиннее (4740 мм), на 20 мм шире (1855 мм) и на 30 мм ниже (1660 мм) предыдущей модели.

Источник:  Автоновости дня
