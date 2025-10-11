Новый семейный кроссовер Toyota теперь можно купить в России дешевле «китайцев»

Кроссоверы Toyota Harrier предлагаются в России по цене от 3,4 млн рублей

С учетом того, что новые правила утильсбора могут вступить в силу менее чем через месяц, покупатели Geely Monjaro вынуждены искать альтернативы среди предложений дилеров. Одним из таких вариантов является кроссовер Toyota Harrier, стоимость которого начинается от 3 367 000 рублей.

Такую цену предлагает компания из Якутска за модель в комплектации Progressive Edition, в которой имеются тканевые сиденья, кожаный многофункциональный руль, адаптивный круиз-контроль, функция старт/стоп, возможность удаленного запуска двигателя и мультимедийная система с 10,25-дюймовым сенсорным экраном, а также комплекс активной безопасности Toyota.

Toyota Harrier оборудован 2,0-литровым атмосферным двигателем мощностью 171 л.с., который работает в паре с вариатором и передним приводом. Во Владивостоке похожий кроссовер можно приобрести за 3 680 000 рублей, а доплатив 70 000 рублей, можно заказать гибридную версию с двигателем 2,5 литра на 178 л.с. и электромотором на 120 л.с., работающую в тандеме с электромеханическим вариатором E-CVT.

Для сравнения, цены на новый Geely Monjaro у дилеров начинаются от 4 549 990 рублей за базовую комплектацию, а «средняя» комплектация обойдется в 4 852 190 рублей, топовая – 5 052 190 рублей.

Кроме того, гибридный Toyota Harrier можно заказать в Новосибирске за 4 300 000 рублей или в Иркутске за 5 250 000 рублей, при этом во втором случае автомобиль уже выкуплен и находится на специальной стоянке в Китае.

В наличии на данный момент в продаже находится лишь один Harrier, который частный автосалон в Красноярске выставил за 4 499 000 рублей в комплектации Care Edition. Эта версия включает трехуровневый подогрев передних сидений, обогрев зеркал, панорамную крышу, перфорированную кожу, камеру кругового обзора, 12,3-дюймовую мультимедиа с двухзонным климат-контролем и парктроники.

Стоит отметить, что четвертое поколение Toyota Harrier было представлено еще в 2020 году. Кроссовер перешел на новую платформу TNGA-K, обрел независимую подвеску и немного увеличился в размерах: стал на 15 мм длиннее (4740 мм), на 20 мм шире (1855 мм) и на 30 мм ниже (1660 мм) предыдущей модели.