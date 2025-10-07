Avatr загорелся — и вы точно не угадаете причину

Премиальный седан Avatr 06 загорелся из-за воздействия солнечного света

Ожидающий дебюта в РФ седан Avatr 06 попал в центр нелицеприятного скандала с возгоранием.

Одна из таких машин вспыхнула в китайской деревне Дунби близ города Ниндэ. Источник отмечает, что это первый случай возгорания данной модели. Причем с ее электрической начинкой (Avatr 06, в зависимости от модификации, может быть электромобилем или гибридом) факт пожара никак не связан – по крайней мере, об этом говорят предварительные данные об инциденте.

Машина была куплена 28 августа и с того момента успела пробежать всего 1066 км. Владелица сообщила, что перед возгоранием фирменное телематическое приложение ее автомобиля показало повышенную температуру в салоне – более 76°С.

Предположительно, возгорание было вызвано сконцентрированным лучом света, упавшим на переднее кресло. Что привело к возникновению этого «лазера», компания-производитель пока не комментировала.

Но, как рассказала владелица, по поводу урегулирования инцидента представители Avatr с ней уже связались. В ходе происшествия пострадало еще семь машин.