Зафиксирован массовый сбой в системе ЭПТС

В РФ произошел сбой в системе электронных ПТС — первым его ощутил Владивосток

Массовый сбой в системе электронных ПТС (ЭПТС) был зафиксирован в ночь на 8 октября во Владивостоке.

Быстро выяснилось, что проблему ощущает не только Дальний Восток – по мере того как представители сертификационных лабораторий выходили на работу в других регионах (например, разница между Владивостоком и Москвой составляет 7 часов), они также фиксировали ту же проблему: выданные в сентябре ЭПТС начали аннулироваться «пачками», то есть по дате регистрации за одни сутки.

В определенный момент недействительными стали документы, оформленные с 1 до 20 сентября включительно. От автомобилистов начали поступать многочисленные жалобы, Госавтоинспекция Владивостока приостановила регистрацию транспорта. Хуже того, ЭПТС аннулировались и у некоторых уже зарегистрированных в ГАИ автомобилей, передает «Автопоток» со ссылкой на дальневосточный сайт vl.ru.

В 16:38 по местному времени (9:38 по Москве) этот ресурс выпустил обновление новостной заметки: журналисты сайта выяснили, что автоматическое аннулирование паспортов вызвали некорректные сведения, которые подала таможня. В данный момент сбой устраняют, не называя сроков завершения работ. Но успокаивают: после устранения бага оформленные ЭПТС автоматически вернут свой статус. Официальных заявлений от сайта ЭПТС и ФТС пока не поступало.