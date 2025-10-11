Toyota Land Cruiser получит совершенно новую силовую установку: подробности
Land Cruiser 300 вскоре будет оснащен совершенно новой гибридной силовой установкой, имеющей возможность заряда от электросети, аналогичной системе автомобилей Li Auto.
Эта модель, представленная в 2021 году на платформе TNGA-F, изначально предлагается с двумя двигателями V6: 3,5-литровым бензиновым мотором с двумя турбинами и 3,3-литровым турбодизелем. В 2025 году Toyota выпустила самозарядный гибрид мощностью 457 л.с. с одним электродвигателем.
По состоянию на сентябрь 2025 года Toyota приостановила заказы на бензиновые версии Land Cruiser на внутреннем рынке и ограничивает доступность дизельных моделей. Как сообщает японское издание Creative Trend, есть слухи о добавлении в местную линейку нового подключаемого гибридного агрегата.
Первый в истории Land Cruiser 300 с подключаемым гибридом может обладать системой на базе 3,5-литрового двигателя V6 и мощным электромотором, что обеспечит возможность городских поездок без бензина благодаря увеличенной емкости батареи.
Причем такой вариант будет тяжелее, и предполагается, что он будет доступен только в 5-местной модификации. Также возможен меньший объем топливного бака, чем стандартные 80 литров (или 68 л для самозарядного гибрида). Например, минивэн Toyota Alphard с подключаемым гибридом имеет бак на 47 литров.
