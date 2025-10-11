#
Разборка неделиЖурнал на домУтильсборЗимние шиныСкидки на автоРейтингиАКБЗдоровьеПутешествуй!ТаксиФорумПДД-задачкиС пробегомАвтоспортЛайфхаки читателейНовые возможностиОтзывыФотогид (ТО+ремонт)Для СМИМы в соцсетях
>
ЛайфхакиОпросыРедакцияФорумПодписка на журналПДД-задачкиВсе автомобилиПарк «За рулем»СПЕЦИАЛЬНЫЕ ПРОЕКТЫ
Надписи на боковине – с эффектом бархата, сделанные по технологии High Contrast Design.
24 октября
Лед тронулся — как Pirelli переписывает правила зимней езды
На что способна новая фрикционная шина Pirelli...
Какая главная опасность подстерегает за рулем опытного водителя
24 октября
Какая главная опасность подстерегает за рулем опытного водителя
Эксперты: многолетний стаж за рулем притупляет...
Сэкономить на шинах без ущерба для безопасности – это реально
24 октября
Сэкономить на шинах без ущерба для безопасности – это реально
Эксперты назвали способы уменьшить расходы на...

Toyota Land Cruiser получит совершенно новую силовую установку: подробности

Toyota Land Cruiser 300 получит подключаемую гибридную силовую установку

Land Cruiser 300 вскоре будет оснащен совершенно новой гибридной силовой установкой, имеющей возможность заряда от электросети, аналогичной системе автомобилей Li Auto.

Рекомендуем
Надежные внедорожники от 800 тыс. рублей — рейтинг «За рулем»

Эта модель, представленная в 2021 году на платформе TNGA-F, изначально предлагается с двумя двигателями V6: 3,5-литровым бензиновым мотором с двумя турбинами и 3,3-литровым турбодизелем. В 2025 году Toyota выпустила самозарядный гибрид мощностью 457 л.с. с одним электродвигателем.

По состоянию на сентябрь 2025 года Toyota приостановила заказы на бензиновые версии Land Cruiser на внутреннем рынке и ограничивает доступность дизельных моделей. Как сообщает японское издание Creative Trend, есть слухи о добавлении в местную линейку нового подключаемого гибридного агрегата.

Toyota Land Cruiser 300
Toyota Land Cruiser 300
«Разборка недели» — новая программа от «За рулем» Разобрали главные новости недели, чтобы вам было проще быть в курсе событий и трендов автомобильной жизни страны
СМОТРЕТЬ РАЗБОРКУ НЕДЕЛИ

Первый в истории Land Cruiser 300 с подключаемым гибридом может обладать системой на базе 3,5-литрового двигателя V6 и мощным электромотором, что обеспечит возможность городских поездок без бензина благодаря увеличенной емкости батареи.

Toyota Land Cruiser 300
Toyota Land Cruiser 300

Рекомендуем
Рейтинги «За рулем» для автомобилистов 2025

Причем такой вариант будет тяжелее, и предполагается, что он будет доступен только в 5-местной модификации. Также возможен меньший объем топливного бака, чем стандартные 80 литров (или 68 л для самозарядного гибрида). Например, минивэн Toyota Alphard с подключаемым гибридом имеет бак на 47 литров.

  • «За рулем» можно читать и в MAX
Источник:  Carscoops
Подпишитесь на «За рулем» в сервисах GoogleGoogle
Лежнин Роман
Фото:Carscoops
Количество просмотров 20466
11.10.2025 
Фото:Carscoops
Поделиться:
Оцените материал:
0

Отзывы о Toyota Land Cruiser (7)

— Отличный автомобиль, полный восторг.
Toyota Land Cruiser  2011
/ срок владения: более 5 лет
Достоинства:
За 8 лет эксплуатации заменил правый парктроник в этом году, ну и расходники, конечно.
Недостатки:
НЕТ
Комментарий:
В семье есть GLS 350D 4-MATIC 2018г, и TLC200 2011г, так что сравнить можно, ребята , крузак это ВАУ, GLS тоже вау , но для девочек по городу. Ранее эксплуатировал TLC80, TLC100, TLK150, Паджеро4,LEXUS RX 300. Ждем TLC 300!
-33