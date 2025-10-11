Toyota Land Cruiser получит совершенно новую силовую установку: подробности

Toyota Land Cruiser 300 получит подключаемую гибридную силовую установку

Land Cruiser 300 вскоре будет оснащен совершенно новой гибридной силовой установкой, имеющей возможность заряда от электросети, аналогичной системе автомобилей Li Auto.

Эта модель, представленная в 2021 году на платформе TNGA-F, изначально предлагается с двумя двигателями V6: 3,5-литровым бензиновым мотором с двумя турбинами и 3,3-литровым турбодизелем. В 2025 году Toyota выпустила самозарядный гибрид мощностью 457 л.с. с одним электродвигателем.

По состоянию на сентябрь 2025 года Toyota приостановила заказы на бензиновые версии Land Cruiser на внутреннем рынке и ограничивает доступность дизельных моделей. Как сообщает японское издание Creative Trend, есть слухи о добавлении в местную линейку нового подключаемого гибридного агрегата.

Первый в истории Land Cruiser 300 с подключаемым гибридом может обладать системой на базе 3,5-литрового двигателя V6 и мощным электромотором, что обеспечит возможность городских поездок без бензина благодаря увеличенной емкости батареи.

Причем такой вариант будет тяжелее, и предполагается, что он будет доступен только в 5-местной модификации. Также возможен меньший объем топливного бака, чем стандартные 80 литров (или 68 л для самозарядного гибрида). Например, минивэн Toyota Alphard с подключаемым гибридом имеет бак на 47 литров.