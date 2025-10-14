#
Этот надежный рамный внедорожник можно найти на вторичке за 1,5 млн рублей

Эксперт Зиновьев рассказал о поведении Chevrolet Trailblazer с пробегом

Если ищете большой и надежный рамный автомобиль с пробегом, эксперт Сергей Зиновьев советует присмотреться на вторичном рынке к крупному семиместному Chevrolet Trailblazer.

Этот автомобиль привлекает покупателей своими серьезными внедорожными качествами: у него рамная конструкция, полный привод с жестко подключаемой передней осью и понижающей передачей. За сумму до полутора миллионов рублей можно рассчитывать на экземпляр возрастом 11-12 лет с пробегом около 150 тысяч километров.

Мнение специалиста

Сергей Зиновьев, эксперт «За рулем»:

– Топовая версия с бензиновым мотором V6 3.6 (239 л. с.) крайне редка. Рассчитывать лучше сразу на дизель 2.8 (180 л. с.), известный как GM LWN Duramax. Топливная система и турбина служат 200 тысяч км. Каждые 50 тысяч км нужна чистка клапана EGR. Еще чаще – промывка радиатора, так как мотор склонен к перегревам. Трансмиссия – МКП или гидроавтомат GM 6L50.

Chevrolet Trailblazer

Именно благодаря своим внедорожным талантам Trailblazer часто покупали для поездок по бездорожью, что неизбежно сказывается на состоянии механизмов полного привода и шарниров равных угловых скоростей. В целом подвеска считается живучей, но стойки стабилизатора являются частым расходным материалом, а также требуют внимания тормозные диски, генератор и приводные ремни. Среди типичных «болячек» он отмечает коррозию выпускной системы и задней двери.

Chevrolet Trailblazer
Chevrolet Trailblazer
Эксперт отмечает, что в целом Chevrolet Trailblazer б/у – это достойный и надежный автомобиль за свои деньги.

С оригинальным рейтингом «За рулем» и обзорами других моделей можно ознакомиться по ссылке.

Алексеева Елена
Фото:Chevrolet и «За рулем»
14.10.2025 
Фото:Chevrolet и «За рулем»
