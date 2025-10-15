#
Надписи на боковине – с эффектом бархата, сделанные по технологии High Contrast Design.
24 октября
Больше 300 сил и пневма — в РФ показали конкурента Mercedes Benz S-Class

Hongqi H9 обновил внешность и получил версию мощностью более 300 сил

Китайская премиум-марка Hongqi представила в России обновленный представительский седан H9.

Крейсер Председателя Си

Флагманская модель в освеженной внешности «засветилась» на международной конференции «Taxi-2025», проходившей 9-10 октября в Сочи. У представленного седана – обновленные передний и задний бамперы, решетка радиатора с измененным рисунком, матричные фары и фонари с иной архитектурой и колесные диски нового дизайна.

Меж тем, внешность – это далеко не все обновления Hongqi H9.

Источник обратил внимание на тот факт, что параллельно с сочинской презентацией на сайте российского дистрибьютора Hongqi опубликовались данные о новой топ-версии, именуемой Executive (Restyling).

У таких машин – 3-литровый V6 на 326 л.с. и 450 Нм в паре с классическим 8-ступенчатым автоматом. Сравним со стандартным H9: 2.0, 7-ступенчатый робот, задний привод. Еще одно отличие комплектации Executive от базовой (и прежде – единственной) Deluxe – пневмоподвеска, позволяющая регулировать клиренс в диапазоне 188-248 мм. И, конечно, цена: 9 990 000 рублей против «базовых» 4 777 500 рублей.

Источник:  Китайские автомобили
15.10.2025 
