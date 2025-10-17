#
Разборка неделиЖурнал на домУтильсборЗимние шиныСкидки на автоРейтингиАКБЗдоровьеПутешествуй!ТаксиФорумПДД-задачкиС пробегомАвтоспортЛайфхаки читателейНовые возможностиОтзывыФотогид (ТО+ремонт)Для СМИМы в соцсетях
>
ЛайфхакиОпросыРедакцияФорумПодписка на журналПДД-задачкиВсе автомобилиПарк «За рулем»СПЕЦИАЛЬНЫЕ ПРОЕКТЫ
Надписи на боковине – с эффектом бархата, сделанные по технологии High Contrast Design.
24 октября
Лед тронулся — как Pirelli переписывает правила зимней езды
На что способна новая фрикционная шина Pirelli...
Какая главная опасность подстерегает за рулем опытного водителя
24 октября
Какая главная опасность подстерегает за рулем опытного водителя
Эксперты: многолетний стаж за рулем притупляет...
Сэкономить на шинах без ущерба для безопасности – это реально
24 октября
Сэкономить на шинах без ущерба для безопасности – это реально
Эксперты назвали способы уменьшить расходы на...

Новый Nissan Navara: японский пикап с душой Mitsubishi

Nissan Navara превратится в близнеца Mitsubishi Triton и появится в 2026 году

Nissan готовит грандиозный ребрендинг своего культового пикапа Navara.

Рекомендуем
Где и когда чаще всего проверяют водителей инспекторы ГАИ

После многих лет на дорогах модель уступает место совершенно новому поколению, дебют которого намечен на 2025 год в Австралии и Новой Зеландии. Самое интересное, что под капотом, да и в основе этой новинки, бьется сердце Mitsubishi.

Обновленный Nissan Navara построен на платформе актуального Mitsubishi Triton.

Несмотря на общую базу, Nissan настаивает на уникальности дизайна своей версии. Тизеры модели демонстрируют фирменную светодиодную графику фар, рельефный капот и другую решетку радиатора, что подчеркивает наследственность пикапа.

«Разборка недели» — новая программа от «За рулем» Разобрали главные новости недели, чтобы вам было проще быть в курсе событий и трендов автомобильной жизни страны
СМОТРЕТЬ РАЗБОРКУ НЕДЕЛИ
Тизер пикапа Nissan Navara
Тизер пикапа Nissan Navara

Рекомендуем
Суперинтересный телеграм-канал про автомобили — подписаться!

Ожидается, что под капотом расположится знакомый по Triton 2.4-литровый турбодизель, а в будущем может появиться и подключаемый гибрид. Планы бренда амбициозны: помимо мощной версии Pro-4X Warrior разрабатывается даже спортивная модификация NISMO.

Выход нового Navara на рынки Австралии и Новой Зеландии запланирован на 2026 год, и ему предстоит жесткая конкуренция с Toyota Hilux и Ford Ranger.

При этом другие регионы, такие как Южная Америка, получат собственную версию пикапа, что делает глобальную стратегию Nissan по-настоящему многогранной.

  • «За рулем» можно читать и в MAX
Источник:  Carscoops
Подпишитесь на «За рулем» в сервисах GoogleGoogle
Алексеева Елена
Фото:Carscoops
Количество просмотров 263
17.10.2025 
Фото:Carscoops
Поделиться:
Оцените материал:
0

Отзывы о Nissan Navara

К сожалению, на данный момент отзывов нет. Будь первым!

Написать отзыв