Новый Nissan Navara: японский пикап с душой Mitsubishi

Nissan Navara превратится в близнеца Mitsubishi Triton и появится в 2026 году

Nissan готовит грандиозный ребрендинг своего культового пикапа Navara.

Рекомендуем Где и когда чаще всего проверяют водителей инспекторы ГАИ

После многих лет на дорогах модель уступает место совершенно новому поколению, дебют которого намечен на 2025 год в Австралии и Новой Зеландии. Самое интересное, что под капотом, да и в основе этой новинки, бьется сердце Mitsubishi.

Обновленный Nissan Navara построен на платформе актуального Mitsubishi Triton.

Несмотря на общую базу, Nissan настаивает на уникальности дизайна своей версии. Тизеры модели демонстрируют фирменную светодиодную графику фар, рельефный капот и другую решетку радиатора, что подчеркивает наследственность пикапа.

Тизер пикапа Nissan Navara

Ожидается, что под капотом расположится знакомый по Triton 2.4-литровый турбодизель, а в будущем может появиться и подключаемый гибрид. Планы бренда амбициозны: помимо мощной версии Pro-4X Warrior разрабатывается даже спортивная модификация NISMO.

Выход нового Navara на рынки Австралии и Новой Зеландии запланирован на 2026 год, и ему предстоит жесткая конкуренция с Toyota Hilux и Ford Ranger.

При этом другие регионы, такие как Южная Америка, получат собственную версию пикапа, что делает глобальную стратегию Nissan по-настоящему многогранной.