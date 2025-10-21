#
Стали известны планы АВТОВАЗа по экспорту в 2025 году

Максим Соколов: АВТОВАЗ не снижает свои экспортные отгрузки

В 2025 году АВТОВАЗ поставит на экспорт более 20 тысяч автомобилей и машинокомплектов Lada, заявил глава предприятия Максим Соколов.

«В этом году все равно будет выше 20 тысяч автомобилей и машинокомплектов. То есть мы не снижаем свои экспортные отгрузки, несмотря на негативные макрофинансовые факторы. И планируем продолжить наращивание объемов и в 2027 году выйти на экспорт выше 30 тысяч единиц», – сообщил Соколов на заседании комиссии Госсовета РФ по направлению «Международная кооперация и экспорт».
Напомним, уровень экспорта на прошлый, 2024 год также закладывался на уровне 20 тысяч автомобилей, с прицелом расширить его до 30 тысяч в 2025-м.

По факту – проектный показатель по прошлому году выполнить удалось, а вот перспектива выхода на 30 тысяч экспортных автомобилей Lada, как видим, пока откладывается. Основным направлением экспорта для АВТОВАЗа является Белоруссия, постепенно развиваются направления Узбекистан и Казахстан, а увеличения объемов предполагается достичь через выход на рынки Латинской Америки, Ближнего Востока, Африки, Восточной и Средней Азии.

Источник:  ТАСС
21.10.2025 
