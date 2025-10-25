#
Toyota выпустила маленький Land Cruiser, и это не электромобиль

Доступный и компактный Toyota FJ Cruiser появится в 2026 году

Казалось, о смелом концепте Compact Cruiser EV все забыли, но Toyota превратила его в серийный FJ Cruiser, пусть и пока с бензиновым мотором.

Эта модель займет свою нишу ниже флагманского семейства Land Cruiser, став его младшим, но не менее «ловким» братом.

Дизайн новинки практически полностью унаследован от концепта: узнаваемая передняя часть в духе Land Cruiser 250 сочетается с необычной длинной задней стойкой без окон и оригинальным решением задней двери.

Несмотря на компактные габариты, сравнимые с VW Tiguan, и высоту почти 2 метра, автомобиль обладает серьезным дорожным просветом для бездорожья.

Внутри царит функциональность: низкая приборная панель обеспечивает отличный обзор, а управление вынесено на привычные кнопки и ручки, без лишних сенсорных панелей.

За основу взята прочная лестничная рама от Toyota Hilux, что подтверждает статус настоящего, а не «городского» внедорожника. Наличие селектора «4L» в салоне прямо указывает на наличие понижающей передачи.

Под капотом находится 2,7-литровый бензиновый двигатель мощностью 163 л.с. в паре с шестиступенчатым «автоматом». Вопрос о появлении гибридных или дизельных версий пока остается открытым.

Новый компактный внедорожник появится в 2026 году.

Источник:  Auto, Motor und Sport
25.10.2025 
