Toyota выпустила маленький Land Cruiser, и это не электромобиль
Казалось, о смелом концепте Compact Cruiser EV все забыли, но Toyota превратила его в серийный FJ Cruiser, пусть и пока с бензиновым мотором.
Эта модель займет свою нишу ниже флагманского семейства Land Cruiser, став его младшим, но не менее «ловким» братом.
Дизайн новинки практически полностью унаследован от концепта: узнаваемая передняя часть в духе Land Cruiser 250 сочетается с необычной длинной задней стойкой без окон и оригинальным решением задней двери.
Несмотря на компактные габариты, сравнимые с VW Tiguan, и высоту почти 2 метра, автомобиль обладает серьезным дорожным просветом для бездорожья.
Внутри царит функциональность: низкая приборная панель обеспечивает отличный обзор, а управление вынесено на привычные кнопки и ручки, без лишних сенсорных панелей.
За основу взята прочная лестничная рама от Toyota Hilux, что подтверждает статус настоящего, а не «городского» внедорожника. Наличие селектора «4L» в салоне прямо указывает на наличие понижающей передачи.
Под капотом находится 2,7-литровый бензиновый двигатель мощностью 163 л.с. в паре с шестиступенчатым «автоматом». Вопрос о появлении гибридных или дизельных версий пока остается открытым.
Новый компактный внедорожник появится в 2026 году.
