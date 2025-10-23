#
В России начнется выпуск нового автобуса – вот что известно

В Петербурге могут освоить выпуск нового автобуса под маркой «Нева Электро»

В России может начаться производство электробусов под новой маркой «Нева Электро».

Одной из моделей под этим бредом может стать переименованный Skywell NJL6856BEV. Такой автобус, выпущенный ООО «Юнипак Авто», около месяца назад демонстрировали в Минске на выставке «Иннопром», сообщает источник.

Длина автобуса составляет 8,6 метра, полная масса – 14,5 тонн. Надпись «100% Electric» указывала на электрическую силовую установку, а «Невский проспект» на маршрутизаторе намекал на возможное место сборки, отмечает автор заметки.

Первые сообщения о планах собирать электробусы Skywell на одном из заводов Санкт-Петербурге появились в середине сентября.

Указывалось, что еще в мае 2025-го на петербургском «ТранспортФесте» демонстрировали еще одну, более крупную модель (возможно, именно она видна и на новых снимках на заднем плане) – 12-метровый электробус Skywell NJL6218BEV. В июне появились данные об оформлении ОТТС, один из образцов планировалось отправить на тестовую эксплуатацию в петербургский «Пассажиравтотранс».

Источник приводит еще одно указание на прописку нового проекта в Северной столице: вышеупомянутое «Юнипак Авто» и связанное с ним ООО «Юнипак» зарегистрированы в Шушарах.

Источник:  Автобусы и вообще
23.10.2025 
