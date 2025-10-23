Один из самых надежных японских кроссоверов снова можно купить в России новым

Новые Subaru Forester в наличии на российском рынке по цене от 3,75 млн рублей

Кроссовер Subaru Forester, который неоднократно оказывался в списках самых надежных моделей и удостоился звания самого надежного автомобиля в России, теперь доступен только через параллельный импорт. Цены на такие автомобили начинаются от 3 000 000 рублей.

На одном из сайтов с объявлениями указано, что новенький праворульный Forester в исполнении STI Sport можно заказать у компании из Владивостока. В его комплектацию входят кожаные сиденья, мультифункциональный кожаный руль с подогревом, обогрев зеркал, заднего стекла и всех сидений, адаптивный круиз-контроль, бесключевой доступ с кнопкой запуска, а также датчики света и дождя плюс двухзонный климат-контроль.

Subaru Forester

Данный «лесник» имеет 177-сильный бензиновый турбомотор объемом 1,8 литра, который работает в паре с бесступенчатым вариатором и полным приводом. Автомобиль с левым рулем и 2,0-литровым 150-сильным атмосферным двигателем стоит дороже.

Например, в Новосибирске его цена составляет 3 400 000 рублей, в Москве – 3 950 000, а в Воронеже и Перми – 4 150 000 и 4 179 000 рублей соответственно.

Цены на автомобили, представленные в наличии, еще выше. Так, во Владивостоке новый леворульный Forester мощностью 177 л. с. продается минимум за 3 750 000 рублей, а 150-сильный вариант в столице Приморья стоит от 4 280 000 рублей. У крупных дилеров в Краснодаре и Москве цены начинаются от 4 750 000 и 4 799 000 рублей.

Интерьер Subaru Forester

В Иркутске новый 150-сильный Subaru Forester стоит от 4 899 000 рублей, в Красноярске – от 5 040 000 рублей, а в Воронеже имеются автомобили по цене от 5 399 000 рублей. Также в Нижнем Новгороде, Екатеринбурге, Иркутске, Воронеже и Москве доступны кроссоверы с 2,5-литровым атмосферным двигателем на 185 л. с., цена на которые может достигать 7 000 000 – 7 450 000 рублей.