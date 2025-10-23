#
Надписи на боковине – с эффектом бархата, сделанные по технологии High Contrast Design.
24 октября
Лед тронулся — как Pirelli переписывает правила зимней езды
На что способна новая фрикционная шина Pirelli...
Какая главная опасность подстерегает за рулем опытного водителя
24 октября
Какая главная опасность подстерегает за рулем опытного водителя
Эксперты: многолетний стаж за рулем притупляет...
Сэкономить на шинах без ущерба для безопасности – это реально
24 октября
Сэкономить на шинах без ущерба для безопасности – это реально
Эксперты назвали способы уменьшить расходы на...

Один из самых надежных японских кроссоверов снова можно купить в России новым

Новые Subaru Forester в наличии на российском рынке по цене от 3,75 млн рублей

Кроссовер Subaru Forester, который неоднократно оказывался в списках самых надежных моделей и удостоился звания самого надежного автомобиля в России, теперь доступен только через параллельный импорт. Цены на такие автомобили начинаются от 3 000 000 рублей.

На одном из сайтов с объявлениями указано, что новенький праворульный Forester в исполнении STI Sport можно заказать у компании из Владивостока. В его комплектацию входят кожаные сиденья, мультифункциональный кожаный руль с подогревом, обогрев зеркал, заднего стекла и всех сидений, адаптивный круиз-контроль, бесключевой доступ с кнопкой запуска, а также датчики света и дождя плюс двухзонный климат-контроль.

Subaru Forester
Subaru Forester

Данный «лесник» имеет 177-сильный бензиновый турбомотор объемом 1,8 литра, который работает в паре с бесступенчатым вариатором и полным приводом. Автомобиль с левым рулем и 2,0-литровым 150-сильным атмосферным двигателем стоит дороже.

Например, в Новосибирске его цена составляет 3 400 000 рублей, в Москве 3 950 000, а в Воронеже и Перми 4 150 000 и 4 179 000 рублей соответственно.

Цены на автомобили, представленные в наличии, еще выше. Так, во Владивостоке новый леворульный Forester мощностью 177 л. с. продается минимум за 3 750 000 рублей, а 150-сильный вариант в столице Приморья стоит от 4 280 000 рублей. У крупных дилеров в Краснодаре и Москве цены начинаются от 4 750 000 и 4 799 000 рублей.

Интерьер Subaru Forester
Интерьер Subaru Forester

В Иркутске новый 150-сильный Subaru Forester стоит от 4 899 000 рублей, в Красноярске от 5 040 000 рублей, а в Воронеже имеются автомобили по цене от 5 399 000 рублей. Также в Нижнем Новгороде, Екатеринбурге, Иркутске, Воронеже и Москве доступны кроссоверы с 2,5-литровым атмосферным двигателем на 185 л. с., цена на которые может достигать 7 000 000 7 450 000 рублей.

Лежнин Роман
Фото:Subaru
23.10.2025
23.10.2025 
Фото:Subaru
Отзывы о Subaru Forester (5)

— Хороший автомобиль, советую брать.
Subaru Forester  2016
/ срок владения: 1 - 3 года
Достоинства:
Отличный внедорожник именно с постоянным полным приводом,высокий и по салону и по просвету, вместительный, комфортный, динамичный, низкий расход топлива, управление впечатляет. Также радует система поворотных фар,очень приятно видеть заранее поворот в свете в темное время.
Недостатки:
1) Скорость реакции вариатора в нужный момент (после механики); 2) недостаточная шумоизоляция - можно было бы за эти деньги сделать посерьезней; 3) нет хорошей навигации, но в принципе это проблема всех производителей в целом, и решается разным способом.
Комментарий:
Кузов 4-й SJ 2016 рестайл. За 2 года небыло выявлено ни одной проблемы. С виду кроссовер а по управлению ощущения что на спортивной легковой, четко держит повороты и остро реагирует на руль при необходимости. Нет впечатления что едешь на тяжелой машине. Очень низкий расход бензина благодаря вариатору, при 2,0 л. атмосфера расход в среднем 6- 7 литров, в самую жесткую пробку Москвы выходит 10 литров. В мороз долго держит тепло в салоне и легко заводится в -32С (масло 5w30), быстро прогревается и двигатель и салон. Система Х-mode делает свое дело. На льду держится словно когтями все 4 колеса даже при выкл. VDC системе. Сразу при покупке у дилера был сделан антикор всего днища авто. По поводу обгона, ниже написали что тяжело идет от 100-ки, не могу с этим согласиться. Да вариатор с задержкой передачи крутящего но прет он очень душевно, разгоняется абсолютно легко без принуждения. Про 5000 оборотов в гору, простите это как и где надо ехать с такими оборотами? За все время эксплуатации выше 3500 оборотов ни разу не видел на приборке. Он легко прет на своих 1500-2000 в горку без проблем, а уж тем более при движении на инерции в гору вообще без натяга. Да и из сугробов выбирается без напряга. Что касается нового Forester 2019: не знаю кому как, но мне кажется ставить электронный ручник да на спортивном внедорожнике? зачем? В остальном он стал только лучше, особенно респект за улучшение рамы кузова.
+21