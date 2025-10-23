Geely раскрыла российские комплектации нового кроссовера
Российский офис Geely опубликовал комплектации нового гибридного кроссовера D-SUV-сегмента – Geely EX5 EM-i, готовящегося к старту на рынке РФ.
Напомним, платформа гибрида – GEA (Global Electric Architecture), общая с «электричкой» Geely EX5. Силовая установка – гибридная система EM-i параллельно-последовательного типа. На коротких дистанциях можно двигаться на электромоторе (в пике – 218 л.с., 262 Н·м), имея запас хода в 111 км, а во время длительных поездок задействуется ДВС (1.5, 99 л.с.). Можно продолжать движение даже при разряженной батарее, а полный запас хода в гибридном режиме составляет 943 км. Привод – передний.
При вышеуказанных параметрах силовой установки «паспортная» мощность для расчета транспортного налога – другая: она составляет 167 л.с. и складывается из отдачи 99-сильного ДВС и 30-минутной мощности электромотора – 68 л.с. Батарея – литий-железо-фосфатная, заряжаемая от внешних источников: от 30 до 80% можно зарядиться за 20 минут при использовании быстрой зарядки.
В России Geely EX5 EM-i будет доступен в двух комплектациях – Pro и Max.
Geely EX5 EM-i, комплектация Pro:
- колесные диски 18",
- полностью светодиодная оптика,
- рейлинги на крыше,
- система бесключевого доступа,
- экран мультимедиа 15,4",
- интеграция смартфона iOS и поддержка Bluetooth,
- приборы 10,2",
- четыре разъема USB,
- розетки 12В в передней части центральной консоли,
- зарядный провод AC Type 2,
- климат-контроль,
- адаптивный круиз-контроль,
- аудиосистема 6 динамиков,
- датчики дождя и света,
- камера заднего вида,
- «зимний» пакет (подогревы передних сидений, руля, стекол перед/зад, зеркал, форсунок стеклоомывателя)
- 6 подушек, комплекс электронных ассистентов,
- задний парктроник,
- возможность питания внешних устройств (V2L) и подзарядки других автомобилей (V2V).
Geely EX5 EM-i, комплектация Max:
- колесные диски 19",
- электропривод складывания зеркал,
- автопереключение дальний/ближний свет,
- панорамная крыша с люком,
- электропривод багажника,
- атмосферная подсветка салона,
- проекционный дисплей,
- беспроводная зарядка,
- подсветка зеркал в солнцезащитных козырьках,
- салонное зеркало заднего вида с автозатемнением,
- электрорегулировки передних кресел с вентиляцией и памятью (водительское),
- подогрев задних сидений + подлокотник с подстаканниками,
- передний парктроник,
- система камер кругового обзора 360°.
- аудиосистема (16 динамиков и сабвуфер),
- продвинутые ассистенты ADAS.
Geely EX5 EM-i будет предложен российским клиентам в шести цветах кузова: белый, серебристый металлик, серый металлик, черный металлик, голубой металлик и зеленый металлик. Цены и дата старта продаж пока не называются.
