Geely раскрыла российские комплектации нового кроссовера

Гибридный кроссовер Geely EX5 EM-i приедет в Россию в двух комплектациях

Российский офис Geely опубликовал комплектации нового гибридного кроссовера D-SUV-сегмента – Geely EX5 EM-i, готовящегося к старту на рынке РФ.

Напомним, платформа гибрида – GEA (Global Electric Architecture), общая с «электричкой» Geely EX5. Силовая установка – гибридная система EM-i параллельно-последовательного типа. На коротких дистанциях можно двигаться на электромоторе (в пике – 218 л.с., 262 Н·м), имея запас хода в 111 км, а во время длительных поездок задействуется ДВС (1.5, 99 л.с.). Можно продолжать движение даже при разряженной батарее, а полный запас хода в гибридном режиме составляет 943 км. Привод – передний.

При вышеуказанных параметрах силовой установки «паспортная» мощность для расчета транспортного налога – другая: она составляет 167 л.с. и складывается из отдачи 99-сильного ДВС и 30-минутной мощности электромотора – 68 л.с. Батарея – литий-железо-фосфатная, заряжаемая от внешних источников: от 30 до 80% можно зарядиться за 20 минут при использовании быстрой зарядки.

В России Geely EX5 EM-i будет доступен в двух комплектациях – Pro и Max.

Geely EX5 EM-i, комплектация Pro:

  • колесные диски 18",
  • полностью светодиодная оптика,
  • рейлинги на крыше,
  • система бесключевого доступа,
  • экран мультимедиа 15,4",
  • интеграция смартфона iOS и поддержка Bluetooth,
  • приборы 10,2",
  • четыре разъема USB,
  • розетки 12В в передней части центральной консоли,
  • зарядный провод AC Type 2,
  • климат-контроль,
  • адаптивный круиз-контроль,
  • аудиосистема 6 динамиков,
  • датчики дождя и света,
  • камера заднего вида,
  • «зимний» пакет (подогревы передних сидений, руля, стекол перед/зад, зеркал, форсунок стеклоомывателя)
  • 6 подушек, комплекс электронных ассистентов,
  • задний парктроник,
  • возможность питания внешних устройств (V2L) и подзарядки других автомобилей (V2V).

Geely EX5 EM-i, комплектация Max:

  • колесные диски 19",
  • электропривод складывания зеркал,
  • автопереключение дальний/ближний свет,
  • панорамная крыша с люком,
  • электропривод багажника,
  • атмосферная подсветка салона,
  • проекционный дисплей,
  • беспроводная зарядка,
  • подсветка зеркал в солнцезащитных козырьках,
  • салонное зеркало заднего вида с автозатемнением,
  • электрорегулировки передних кресел с вентиляцией и памятью (водительское),
  • подогрев задних сидений + подлокотник с подстаканниками,
  • передний парктроник,
  • система камер кругового обзора 360°.
  • аудиосистема (16 динамиков и сабвуфер),
  • продвинутые ассистенты ADAS.

Geely EX5 EM-i будет предложен российским клиентам в шести цветах кузова: белый, серебристый металлик, серый металлик, черный металлик, голубой металлик и зеленый металлик. Цены и дата старта продаж пока не называются.

  • «За рулем» можно читать и в MAX
Подпишитесь на «За рулем» в сервисах GoogleGoogle
Иннокентий Кишкурно
Фото:Geely
23.10.2025 
Фото:Geely
