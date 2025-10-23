Geely раскрыла российские комплектации нового кроссовера

Гибридный кроссовер Geely EX5 EM-i приедет в Россию в двух комплектациях

Российский офис Geely опубликовал комплектации нового гибридного кроссовера D-SUV-сегмента – Geely EX5 EM-i, готовящегося к старту на рынке РФ.

Напомним, платформа гибрида – GEA (Global Electric Architecture), общая с «электричкой» Geely EX5. Силовая установка – гибридная система EM-i параллельно-последовательного типа. На коротких дистанциях можно двигаться на электромоторе (в пике – 218 л.с., 262 Н·м), имея запас хода в 111 км, а во время длительных поездок задействуется ДВС (1.5, 99 л.с.). Можно продолжать движение даже при разряженной батарее, а полный запас хода в гибридном режиме составляет 943 км. Привод – передний.

При вышеуказанных параметрах силовой установки «паспортная» мощность для расчета транспортного налога – другая: она составляет 167 л.с. и складывается из отдачи 99-сильного ДВС и 30-минутной мощности электромотора – 68 л.с. Батарея – литий-железо-фосфатная, заряжаемая от внешних источников: от 30 до 80% можно зарядиться за 20 минут при использовании быстрой зарядки.

В России Geely EX5 EM-i будет доступен в двух комплектациях – Pro и Max.

Geely EX5 EM-i, комплектация Pro:

колесные диски 18",

полностью светодиодная оптика,

рейлинги на крыше,

система бесключевого доступа,

экран мультимедиа 15,4",

интеграция смартфона iOS и поддержка Bluetooth,

приборы 10,2",

четыре разъема USB,

розетки 12В в передней части центральной консоли,

зарядный провод AC Type 2,

климат-контроль,

адаптивный круиз-контроль,

аудиосистема 6 динамиков,

датчики дождя и света,

камера заднего вида,

«зимний» пакет (подогревы передних сидений, руля, стекол перед/зад, зеркал, форсунок стеклоомывателя)

6 подушек, комплекс электронных ассистентов,

задний парктроник,

возможность питания внешних устройств (V2L) и подзарядки других автомобилей (V2V).

Geely EX5 EM-i, комплектация Max:

колесные диски 19",

электропривод складывания зеркал,

автопереключение дальний/ближний свет,

панорамная крыша с люком,

электропривод багажника,

атмосферная подсветка салона,

проекционный дисплей,

беспроводная зарядка,

подсветка зеркал в солнцезащитных козырьках,

салонное зеркало заднего вида с автозатемнением,

электрорегулировки передних кресел с вентиляцией и памятью (водительское),

подогрев задних сидений + подлокотник с подстаканниками,

передний парктроник,

система камер кругового обзора 360°.

аудиосистема (16 динамиков и сабвуфер),

продвинутые ассистенты ADAS.

Geely EX5 EM-i будет предложен российским клиентам в шести цветах кузова: белый, серебристый металлик, серый металлик, черный металлик, голубой металлик и зеленый металлик. Цены и дата старта продаж пока не называются.