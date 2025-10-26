Хорошо знакомую Skoda снова можно купить в России: цена доступна

В РФ в продаже появилась Skoda Octavia в старом кузове по цене от 2,4 млн рублей

Продажи лифтбека Skoda Octavia в кузове А7, который ранее пользовался популярностью у российских автомобилистов, возобновились благодаря совместному предприятию SAIC-Skoda в Китае. В Москве был представлен один из таких автомобилей, выставленный за 2 390 000 рублей.

Примечательно, что в указанную сумму уже включены годовая гарантия, русскоязычная мультимедийная система с крупным сенсорным дисплеем, а также все расходы, связанные с импортом, такие как коммерческий утильсбор, СБКТС, ПТС и другие необходимые для регистрации автомобиля документы.

Оснащение этого лифтбека довольно щедрое. Он имеет русскоязычную мультимедию, отделку салона из эко-кожи, задние парктроники, подогрев всех сидений и зеркал, кожаный многофункциональный руль, две фронтальные подушки безопасности, камеру заднего вида с разметкой, дополнительные воздуховоды для задних пассажиров, несколько USB-портов для зарядки устройств и 16-дюймовые легкосплавные диски.

Skoda Octavia

Модель комплектуется 1,5-литровым атмосферным мотором мощностью 113 л.с., который сочетается с классическим шестиступенчатым автоматом. Привод – только передний, как и у всех предыдущих моделей Octavia.

Стоит отметить, что цены на аналогичные автомобили в Китае в последние годы были значительно ниже: стоимость Skoda Octavia A7 колебалась от 110 000 до 117 000 юаней, или от 1,25 до 1,33 миллиона рублей по текущему курсу.

