Интерьер BAW 212
26 октября
Новый рамный внедорожник начал проходить сертификацию в России
26 октября
Что делать, если ГАИ выставила необоснованный штраф?
26 октября
Доля КАМАЗа на рынке грузовиков выросла вдвое
Хорошо знакомую Skoda снова можно купить в России: цена доступна

В РФ в продаже появилась Skoda Octavia в старом кузове по цене от 2,4 млн рублей

Продажи лифтбека Skoda Octavia в кузове А7, который ранее пользовался популярностью у российских автомобилистов, возобновились благодаря совместному предприятию SAIC-Skoda в Китае. В Москве был представлен один из таких автомобилей, выставленный за 2 390 000 рублей.

Села батарея — что делать: простой гайд на все случаи жизни

Примечательно, что в указанную сумму уже включены годовая гарантия, русскоязычная мультимедийная система с крупным сенсорным дисплеем, а также все расходы, связанные с импортом, такие как коммерческий утильсбор, СБКТС, ПТС и другие необходимые для регистрации автомобиля документы.

Оснащение этого лифтбека довольно щедрое. Он имеет русскоязычную мультимедию, отделку салона из эко-кожи, задние парктроники, подогрев всех сидений и зеркал, кожаный многофункциональный руль, две фронтальные подушки безопасности, камеру заднего вида с разметкой, дополнительные воздуховоды для задних пассажиров, несколько USB-портов для зарядки устройств и 16-дюймовые легкосплавные диски.

Skoda Octavia

Модель комплектуется 1,5-литровым атмосферным мотором мощностью 113 л.с., который сочетается с классическим шестиступенчатым автоматом. Привод – только передний, как и у всех предыдущих моделей Octavia.

Стоит отметить, что цены на аналогичные автомобили в Китае в последние годы были значительно ниже: стоимость Skoda Octavia A7 колебалась от 110 000 до 117 000 юаней, или от 1,25 до 1,33 миллиона рублей по текущему курсу.

Ранее «За рулем» сообщал, какое моторное масло больше подходит для морозов.

Источник:  Автоновости дня
Ушакова Ирина
Фото:Skoda
26.10.2025 
Отзывы о Skoda Octavia (9)

— Отличный автомобиль, полный восторг.
Skoda Octavia  2017
/ срок владения: 1 - 3 года
Достоинства:
1.4 дсг комплектация Style.Очень доволен машиной. Владею с 2018 года. Брал новую. Нечего не делал все устраивает. Расхода масла нет. Расход топлива 5.4 добивался. Это притом что на обгон подрывает как ракета. ДСГ на высоте по сравнению даже с автоматом и вариатором.
Недостатки:
нет
Комментарий:
Купил как раз перед переездом с Севера на Юг. Мотался по несколько раз в год . Заправляю бензин марки 100. на полном баке до отсечки проезжаю 850 км. Намотал 80000 км никаких затрат кроме ТО. Я думаю все поломки из за жадности хитрых хозяев которые заливают дешевое топливо. Устраивает и диодный свет в фарах так же климат контроль при минус 35 едешь в футболке естественно в прогретом автомобиле. Выровнял пол и при дальней поездке сразу раскладываю сиденья стелю постельное кроче все класс. Отличный авто. До этого был Мицубиси Спорт с 2014 года.
