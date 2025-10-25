В Россию привезли добротный американский кроссовер за полтора миллиона рублей

Новые кроссоверы Chevrolet Tracker продаются в РФ по цене от 1,5 млн рублей

На российском рынке осталось совсем немного кроссоверов, которые можно купить за сумму ниже двух миллионов рублей, и одним из таких автомобилей стал новый Chevrolet Tracker.

Его минимальная стоимость составляет 1 506 000 рублей. Для сравнения, базовая комплектация LADA Vesta SW Cross стоит дороже – 1 879 000 рублей, а топовая версия этой модели достигает 2 197 000 рублей.

Заказать Chevrolet Tracker, согласно объявлениям на классифайдах, можно только во Владивостоке. Одна компания предлагает его по цене 1 506 000 рублей, а другая – за 1 650 000 рублей. Судя по фотографиям, оба автомобиля, скорее всего, имеют одинаковую комплектацию, которая включает отделку салона эко-кожей, мультимедийную систему с сенсорным экраном, люк в крыше, климат-контроль, бесключевой доступ, запуск двигателя с кнопки, камеру заднего вида с парктроником и 17-дюймовые литые диски.

Chevrolet Tracker

В Перми продается единственный кроссовер за 1 899 900 рублей, который предлагает кожаный салон и панорамную крышу вместо люка, а также все перечисленные опции. Все перечисленные автомобили оснащены базовым 1,0-литровым атмосферным двигателем мощностью 116 л. с., работающим в сочетании с шестиступенчатым автоматом, и имеют передний привод.

Интерьер Chevrolet Tracker

Напомним, Chevrolet Tracker построен на платформе Global Emerging Markets (GEM), разработанной General Motors с участием китайского концерна SAIC. Его габариты составляют 4270 мм в длину, 1791 мм в ширину и 1627 мм в высоту, он имеет колесную базу 2570 мм и уступает по размерам таким моделям, как Chery Tiggo 4 и Geely Coolray.