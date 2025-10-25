Обновленная версия популярного полноприводного внедорожника поступила в продажу

В КНР стартовали предпродажи обновленного внедорожника Tank 400 в двух версиях

В Китае начались предпродажи обновленного гибридного внедорожника Tank 400. Модель представлена в двух комплектациях по ценам 308,8 и 329,8 тыс. юаней (3,5 и 3,75 млн рублей) с силовыми установками мощностью 428 и 869 л.с. соответственно.

Tank 400

Новый Tank 400 получил окраску Dunhuang Purple, а также лидар на крыше и боковые и задние камеры. Автомобиль оснащен системой автономного вождения Coffee Pilot Ultra третьего поколения, которая поддерживает функции автономного вождения в городе и на трассе – City NOA и Highway NOA.

В задних фонарях предусмотрены синие индикаторы работы активных ассистентов. Габариты модели составляют 4964×1970×1905 мм с колесной базой в 2850 мм.

Tank 400

Интерьер остался прежним, но стал более современным благодаря улучшенным материалам, новому трёхспицевому рулю и обновленной медиасистеме с 15,6-дюймовым экраном и системой Coffee OS. Цифровая панель приборов теперь имеет диагональ 12,3 дюйма.

Tank 400

Новый Tank 400 будет доступен в двух вариантах:

Tank 400 Hi4-Z с 2,0-литровым бензиновым двигателем (251 л.с., 380 Н·м), двумя электромоторами мощностью 292 и 326 л.с., трёхступенчатой трансмиссией DHT, батареей на 59,05 кВт·ч, обеспечивающей запас хода на электричестве в 200 км (WLTC);

Tank 400 Hi4-T с 2,0-литровым бензиновым двигателем (251 л.с.), одним электромотором мощностью 177 л.с., батареей на 37,1 кВт·ч и запасом хода на чистом электричестве в 105 км (WLTC).