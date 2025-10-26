В России снова можно купить проверенный японский кроссовер дешевле «китайцев»

Продажи Mitsubishi Eclipse Cross возобновлены в РФ по цене от 2,75 млн рублей

Кроссовер MitsubishiEclipse Cross, который официально продавался в России с 2018 по 2022 год, теперь поставляется в страну через параллельный импорт. Чаще всего автомобили привозят из Объединенных Арабских Эмиратов, и цены на них начинаются от 2 750 000 рублей.

Для сравнения, аналогичный Chery Tiggo 7L в самой доступной комплектации имеет более высокую цену – от 2 920 000 рублей, тогда как Geely Cityray стоит от 2 849 990 рублей. Для GAC GS4, который считается «китайским аналогом Toyota RAV4», минимальная цена составляет 3 199 000 рублей.

За 2 750 000 рублей одна из компаний во Владивостоке предлагает привезти новый Mitsubishi Eclipse Cross 2025 года выпуска «под ключ». В комплектацию GLS H/L включены мультимедиа с сенсорным экраном, климат-контроль, мульти-руль, круиз-контроль, датчики давления в шинах, камера заднего вида, подогрев передних сидений и 18-дюймовые литые диски.

Mitsubishi Eclipse Cross

Аналогичный кроссовер от компании из Омска и Воронежа будет стоить 2 900 000 рублей в средней комплектации Medline японского производства, которая отличается кожаным рулем, светлой кожаной отделкой сидений и наличием бесключевого доступа с кнопкой запуска двигателя и проекцией на лобовое стекло.

В Сыктывкаре и Новосибирске стоимость аналогичного Eclipse Cross достигает 3 100 000 рублей и 3 150 000 рублей соответственно; первый из них имеет полный привод. В Томске полноприводная версия кроссовера стоит 3 344 400 рублей, в Владивостоке – от 3 360 000 рублей, а в Воронеже – 3 550 000 рублей.

Интерьер Mitsubishi Eclipse Cross

Единственный кроссовер, который уже в наличии, продается в Москве. Он выставлен на продажу за 4 100 000 рублей и представляет собой полноприводную модель черного цвета с максимальной комплектацией, черным кожаным салоном и множеством опций, таких как панорамная крыша, электрорегулировки сидений и адаптивный круиз-контроль.

Все предлагаемые автомобили Mitsubishi Eclipse Cross оснащены 1,5-литровым бензиновым турбодвигателем мощностью 150 л. с. и бесступенчатым вариатором, а привод может быть как передним, так и полным.