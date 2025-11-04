От фургона к кроссоверу: Mitsubishi вернула Grandis

Mitsubishi превратила Grandis в кроссовер и пересадила его на другую платформу

Японская компания последовала примеру партнера по альянсу Renault, который точно так же преобразовал свой большой фургон в среднеразмерный внедорожник в 2023 году, выпустив Espace.

Однако Grandis не такой большой, как может показаться из названия. Компактный внедорожник длиной 4,41 метра будет конкурировать в одном из самых популярных сегментов в Европе с такими моделями, как Mazda CX-30 и Toyota Corolla Cross, а также с Renault Symbioz, с которым он теперь делит практически идентичную платформу. Таким образом, название Grandis теперь носит совсем другая машина.

Напомним, предыдущий Mitsubishi Grandis делил платформу с кроссовером Outlander и продавался во многих странах мира, включая Россию. Формальным наследником того Grandis стал однообъемник Mitsubishi Delica, который продается до сих пор.

Mitsubishi Grandis

Доступны два силовых агрегата: 1,3-литровый бензиновый мотор с турбонаддувом мощностью 140 л.с., который сочетается с 12-вольтовой системой мягкого гибрида. В версии с полным гибридом используется 1,8-литровый бензиновый двигатель и два электромотора, которые вместе обеспечивают мощность системы 158 л.с. Оба силовых агрегата произведены Renault.

Mitsubishi Grandis

Компактный кроссовер будут предлагать в 4 комплектациях. Базовая версия Diamant в Германии стоит 28 990 евро и уже включает светодиодные фары, камеру заднего вида и систему интеллектуального ключа. Это версия с мягким гибридом и 6-ступенчатой механической коробкой передач.

Самая дорогая модификация с полным гибридом и семиступенчатым роботом с двойным сцеплением обойдется уже в 40 890 евро.

Кроссоверы Mitsubishi Grandis выпускают на том же испанском заводе Renault в Вальядолиде, где делают Symbioz, Captur и ASX.

