Японцы выпустили уникальную версию Лэнд Крузера: в чем ее особенности?
Японская компания Wald International представила свою версию нового Toyota Land Cruiser 250 2026 модельного года под названием Black Bison, которая наделила внедорожник более дерзким и оригинальным видом.
Специалисты Wald оснастили Land Cruiser новым передним бампером с встроенным диффузором, переработанной решёткой радиатора и расширенными крыльями.
На капоте добавлены крупные воздухозаборники, а задние фонари затемнены для создания выразительного образа. Также стоит отметить новые широкие подножки и фирменные накладки на кузов, которые визуально увеличивают габариты автомобиля.
Для улучшения эстетики и проходимости предлагаются три варианта колёс с диаметром 17, 22 и 24 дюйма, где младший комплект рассчитан на установку мощных внедорожных шин, а старшие – на низкопрофильные шины.
Стоимость полного пакета доработок вместе со всеми опциями составляет 4400 долларов, без учета цены самого автомобиля.
