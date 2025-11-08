#
Японцы выпустили уникальную версию Лэнд Крузера: в чем ее особенности?

Ателье Wald International представило тюнинг-пакет для Toyota Land Cruiser 250

Японская компания Wald International представила свою версию нового Toyota Land Cruiser 250 2026 модельного года под названием Black Bison, которая наделила внедорожник более дерзким и оригинальным видом.

Специалисты Wald оснастили Land Cruiser новым передним бампером с встроенным диффузором, переработанной решёткой радиатора и расширенными крыльями.

На капоте добавлены крупные воздухозаборники, а задние фонари затемнены для создания выразительного образа. Также стоит отметить новые широкие подножки и фирменные накладки на кузов, которые визуально увеличивают габариты автомобиля.

Toyota Land Cruiser 250 by Wald International
Toyota Land Cruiser 250 by Wald International

Для улучшения эстетики и проходимости предлагаются три варианта колёс с диаметром 17, 22 и 24 дюйма, где младший комплект рассчитан на установку мощных внедорожных шин, а старшие – на низкопрофильные шины.

Стоимость полного пакета доработок вместе со всеми опциями составляет 4400 долларов, без учета цены самого автомобиля.

Toyota Land Cruiser 250 by Wald International
Toyota Land Cruiser 250 by Wald International
Toyota Land Cruiser 250 by Wald International
Toyota Land Cruiser 250 by Wald International
Toyota Land Cruiser 250 by Wald International
Toyota Land Cruiser 250 by Wald International
Источник:  Wald International
Лежнин Роман
Фото:Wald International
08.11.2025 
Фото:Wald International
