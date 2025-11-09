В Россию вернулся один из самых популярных кроссоверов Kia с приятными ценами

В России возобновлены продажи кроссоверов Kia Sportage с ценой от 2,3 млн рублей

Кроссовер Kia Sportage, который всегда пользовался популярностью у российских водителей и признавался одним из лучших семейных SUV, теперь активно поставляется в Россию из Кореи, Казахстана и Китая. В продаже представлены минимум четыре моторные версии с ценами, начинающимися от 2 320 000 рублей.

Kia Sportage

Наиболее выгодные предложения на новые «Спортэйджи» поступают в Приморье. Во Владивостоке кроссовер с 1,5-литровым бензиновым турбомотором мощностью 200 л.с., восьмиступенчатой автоматической коробкой передач и передним приводом можно приобрести за 2 320 000 рублей.

По сравнению с сопоставимыми китайскими моделями цена на Kia Sportage выглядит привлекательной. Например, Jaecoo J7 даже в прошлогодних версиях стоит от 2 909 900 рублей, а за Jetour Dashing придется заплатить минимум 2 489 900 рублей. Geely Atlas, который исчез из «прайса» в базовой комплектации, обойдется покупателям в сумму не менее 3 717 190 рублей.

Как указывается в объявлениях, цена 2 320 000 рублей является «реальной» и не включает дополнительных затрат. Судя по представленным фотографиям, кроссовер имеет светлый кожаный интерьер, мультируль, цифровую приборную панель, дисплей медиакомплекса такого же размера, бесключевой доступ с кнопкой Start/Stop, электронный стояночный тормоз с функцией AutoHold и много других опций.

Интерьер Kia Sportage

Следующее по цене предложение приходит также из Владивостока. Новый Sportage с 2,0-литровым 236-сильным двигателем и восьмиступенчатым автоматом стоит 2 480 000 рублей. За 2 590 000 рублей в Новосибирске можно заказать еще одну версию с 200-сильным мотором. Полный привод с 1,6-литровым 180-сильным двигателем и «роботом» обойдется в 2 800 000 рублей во Владивостоке, а версия с 2,0-литровым 149-сильным атмосферным двигателем и шестиступенчатым автоматом стоит от 2 810 000 рублей в Иркутске.

В целом, по всей стране представлено около 500 кроссоверов, доступных для немедленной покупки или под заказ. Они имеются в таких городах, как Москва, Санкт-Петербург, Омск, Оренбург, Ростов-на-Дону, Самара, Саратов, Пермь, Краснодар, Ставрополь, Набережные Челны, Казань, Уфа, Екатеринбург, Тольятти, Магнитогорск, Воронеж, Киров, Челябинск и многих других.

Цены на новые Kia Sportage:

с 1,5-литровым 200-сильным двигателем и 8-ступенчатой АКП – от 2 320 000 рублей;

с 2,0-литровым 236-сильным двигателем и 8-ступенчатой АКП – от 2 480 000 рублей;

с 1,6-литровым 180-сильным турбированным двигателем и «роботом» – от 2 800 000 рублей;

с 2,0-литровым 150-сильным двигателем и 6-ступенчатой АКП – от 2 810 000 рублей.

«За рулем» можно читать в Одноклассниках