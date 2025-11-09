#
В Россию вернулся один из самых популярных кроссоверов Kia с приятными ценами

В России возобновлены продажи кроссоверов Kia Sportage с ценой от 2,3 млн рублей

Кроссовер Kia Sportage, который всегда пользовался популярностью у российских водителей и признавался одним из лучших семейных SUV, теперь активно поставляется в Россию из Кореи, Казахстана и Китая. В продаже представлены минимум четыре моторные версии с ценами, начинающимися от 2 320 000 рублей.

Kia Sportage
Kia Sportage

Наиболее выгодные предложения на новые «Спортэйджи» поступают в Приморье. Во Владивостоке кроссовер с 1,5-литровым бензиновым турбомотором мощностью 200 л.с., восьмиступенчатой автоматической коробкой передач и передним приводом можно приобрести за 2 320 000 рублей.

По сравнению с сопоставимыми китайскими моделями цена на Kia Sportage выглядит привлекательной. Например, Jaecoo J7 даже в прошлогодних версиях стоит от 2 909 900 рублей, а за Jetour Dashing придется заплатить минимум 2 489 900 рублей. Geely Atlas, который исчез из «прайса» в базовой комплектации, обойдется покупателям в сумму не менее 3 717 190 рублей.

Как указывается в объявлениях, цена 2 320 000 рублей является «реальной» и не включает дополнительных затрат. Судя по представленным фотографиям, кроссовер имеет светлый кожаный интерьер, мультируль, цифровую приборную панель, дисплей медиакомплекса такого же размера, бесключевой доступ с кнопкой Start/Stop, электронный стояночный тормоз с функцией AutoHold и много других опций.

Интерьер Kia Sportage
Интерьер Kia Sportage

Следующее по цене предложение приходит также из Владивостока. Новый Sportage с 2,0-литровым 236-сильным двигателем и восьмиступенчатым автоматом стоит 2 480 000 рублей. За 2 590 000 рублей в Новосибирске можно заказать еще одну версию с 200-сильным мотором. Полный привод с 1,6-литровым 180-сильным двигателем и «роботом» обойдется в 2 800 000 рублей во Владивостоке, а версия с 2,0-литровым 149-сильным атмосферным двигателем и шестиступенчатым автоматом стоит от 2 810 000 рублей в Иркутске.

В целом, по всей стране представлено около 500 кроссоверов, доступных для немедленной покупки или под заказ. Они имеются в таких городах, как Москва, Санкт-Петербург, Омск, Оренбург, Ростов-на-Дону, Самара, Саратов, Пермь, Краснодар, Ставрополь, Набережные Челны, Казань, Уфа, Екатеринбург, Тольятти, Магнитогорск, Воронеж, Киров, Челябинск и многих других.

Цены на новые Kia Sportage:

  • с 1,5-литровым 200-сильным двигателем и 8-ступенчатой АКП – от 2 320 000 рублей;
  • с 2,0-литровым 236-сильным двигателем и 8-ступенчатой АКП – от 2 480 000 рублей;
  • с 1,6-литровым 180-сильным турбированным двигателем и «роботом» – от 2 800 000 рублей;
  • с 2,0-литровым 150-сильным двигателем и 6-ступенчатой АКП – от 2 810 000 рублей.
Источник:  Автоновости дня
Лежнин Роман
Фото:Kia
09.11.2025 
Фото:Kia
Отзывы о Kia Sportage (7)

— Хороший автомобиль, советую брать.
Kia Sportage  2017
/ срок владения: 1 - 3 года
Достоинства:
Эргономичный салон. Много места спереди и сзади. Драйвовый ДВС и АКПП.
Недостатки:
Шумное днище и арки. Небольшой дорожный просвет. Не очень эргономичная подвеска.
Комментарий:
Год покупки - 2018. Это первый мой автомобиль, в котором не хочу менять решетку радиатора, т.к. она мне нравится :) Ездил на чуть более 40 гражданских легковых автомобилей, на которых, были и тест-драйвы, чем-то владел лично, ездил по служебным заданиям, друзья просто давали на тест. Есть с чем сравнить. Но ниже я хотел бы сузить сравнение до BMW X5 (F15) и Kia Sportage IV и вот почему. Т.к. дизайн (автомобильный дизайн, это не только красивый кузов и эргономика салона, но и проработка узлов машины) разработала европейская дизайн-студия KIA, расположенная во Франкфурте-на-Майне (Германия) с участием главного дизайнера Peter Schreyer, то автомобиль получил решения в части эргономики и функциональности в рамках немецкий школы со своими плюсами и минусами. С точки зрения эргономики, Sportage и X5 очень схожи. Лоску и доп. функций больше у BMW, но принципиальной разницы с точки зрения среднестатистического потребителя нет. Приборы водителя, кнопки управления у обоих брендов находятся в удобной зоне, эргономика посадки спереди и сзади — на одном комфортном уровне. При высадке пассажира с заднего места также, как и у сравниваемого BMW ногой задеваешь металлическую часть заднего крыла. Подвеска упругая, энергоемкая и немного жесткая у обоих автомобилей. Существенной разницы при вождении я лично не почувствовал. Жирный минус Sportage — пороги дверей не защищены от грязи. Но и у X5 есть просчет — это боковые внешние пороги. Они так сильно выпирают, что при посадке-высадке также задеваешь их ногами, если у тебя не рост под 2 метра. При этом у X5 в части задних пассажиров нет лампы освещения салона. Место в салоне достаточно у обоих автомобилей, хотя X5 по сантиметрам больше, но эта длина нивелируется "пухлыми" спинками кресел, которые и забирают "лишние" сантиметры под себя.
