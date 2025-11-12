#
Разборка неделиЖурнал на домУтильсборЗимние шиныСкидки на автоРейтингиТест маселЗдоровьеПутешествуй!ТаксиФорумПДД-задачкиС пробегомАвтоспортЛайфхаки читателейНовые возможностиОтзывыФотогид (ТО+ремонт)ЭксклюзивМы в соцсетях
>
ЛайфхакиОпросыРедакцияФорумПодписка на журналПДД-задачкиВсе автомобилиПарк «За рулем»СПЕЦИАЛЬНЫЕ ПРОЕКТЫ
В России подготовили новые справочники запчастей для расчета по ОСАГО
12 ноября
В России подготовили новые справочники запчастей для расчета по ОСАГО
РСА: цены на запчасти в новых справочниках...
Иномарки, попадающие под льготный утильсбор в декабре: список
12 ноября
Иномарки, попадающие под льготный утильсбор в декабре: список
Эксперт Петров назвал иномарки, которые попадут...
Раскрыт портрет среднестатистического покупателя шин в России
12 ноября
Раскрыт портрет среднестатистического покупателя шин в России
РОМИР: шины в России чаще всего приобретают...

Зимние шины: как переставить колеса для равномерного износа

«За рулем» рассказал, как уменьшить износ зимних шин путем грамотной перестановки

Уже успели «переобуться»? Если еще нет, то вам кстати придутся ответы на вопросы, которые, казалось бы, давно изучены, но когда дело доходит до шиномонтажа, у многих вся очевидность куда-то испаряется...

Рекомендуем
Гид по запчастям: сравнительные тесты и советы экспертов «За рулем»

Что ж, бывает, забывается даже элементарное, и нам несложно напомнить (а кому-то – и впервые рассказать) прописные истины – для нашей с вами безопасности. Например, куда какие колеса поставить, чтобы износ был более равномерным – какие назад, а какие вперед. Эксперт «За рулем» Алексей Ревин рекомендует учитывать высоту протектора, которую можно померить штангенциркулем или обычной линейкой.

«Разборка недели» — новая программа от «За рулем» Разобрали главные новости недели, чтобы вам было проще быть в курсе событий и трендов автомобильной жизни страны
СМОТРЕТЬ РАЗБОРКУ НЕДЕЛИ

А также, если у вас шипованная зимняя шина, стоит взглянуть на количество и состояние шипов – словом, визуально оценить износ.

Алексей Ревин, эксперт «За рулем»:

– Большая часть тормозных сил реализуется на передних колесах. Да и большинство автомобилей сейчас переднеприводные. Поэтому шины с большей высотой протектора надо ставить вперед.

К тому же износ передних шин на всех автомобилях (независимо от типа привода) выше. И через некоторое время они сравняются по высоте протектора с более истертыми задними покрышками.

Рекомендуем

Какое масло заливать зимой?
А летом?

Мы взяли два масла с классом вязкости 0W‑40 и 5W‑40, провели в специализированной лаборатории серию высоко- и низкотемпературных тестов и готовы дать аргументированный ответ.

РЕЗУЛЬТАТЫ ИСПЫТАНИЙ

Подпишитесь на «За рулем» в сервисах GoogleGoogle
Иннокентий Кишкурно
Количество просмотров 54
12.11.2025 
Поделиться:
Оцените материал:
+1