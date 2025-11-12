Зимние шины: как переставить колеса для равномерного износа

«За рулем» рассказал, как уменьшить износ зимних шин путем грамотной перестановки

Уже успели «переобуться»? Если еще нет, то вам кстати придутся ответы на вопросы, которые, казалось бы, давно изучены, но когда дело доходит до шиномонтажа, у многих вся очевидность куда-то испаряется...

Что ж, бывает, забывается даже элементарное, и нам несложно напомнить (а кому-то – и впервые рассказать) прописные истины – для нашей с вами безопасности. Например, куда какие колеса поставить, чтобы износ был более равномерным – какие назад, а какие вперед. Эксперт «За рулем» Алексей Ревин рекомендует учитывать высоту протектора, которую можно померить штангенциркулем или обычной линейкой.

А также, если у вас шипованная зимняя шина, стоит взглянуть на количество и состояние шипов – словом, визуально оценить износ.

Алексей Ревин, эксперт «За рулем»:

– Большая часть тормозных сил реализуется на передних колесах. Да и большинство автомобилей сейчас переднеприводные. Поэтому шины с большей высотой протектора надо ставить вперед.

К тому же износ передних шин на всех автомобилях (независимо от типа привода) выше. И через некоторое время они сравняются по высоте протектора с более истертыми задними покрышками.

«За рулем» можно читать и в Телеграм