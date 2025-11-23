#
Разборка неделиЖурнал на домУтильсборЗимние шиныСкидки на автоРейтингиТест маселЗдоровьеПутешествуй!ТаксиФорумПДД-задачкиС пробегомАвтоспортЛайфхаки читателейНовые возможностиОтзывыФотогид (ТО+ремонт)ЭксклюзивМы в соцсетях
>
ЛайфхакиОпросыРедакцияФорумПодписка на журналПДД-задачкиВсе автомобилиПарк «За рулем»СПЕЦИАЛЬНЫЕ ПРОЕКТЫ
Немецкие автомобили теперь будут ездить на колесах из вторсырья
23 ноября
Немецкие автомобили теперь будут ездить на колесах из вторсырья
Новая технология турбулентного литья дисков...
Веста с бесключевым доступом — как работает и когда пойдет в продажу?
23 ноября
Веста с бесключевым доступом — как работает и когда пойдет в продажу?
«За рулем» рассказал, когда начнутся продажи...
Интерьер Toyota Wildlander
23 ноября
Представлена интересная модификация нового Toyota RAV4 дешевле 2 млн рублей
GAC Toyota представила гибридный кроссовер...

Лучшее, что вы видели сегодня: семья капибар переходит дорогу

В Бразилии переходящие улицу капибары заблокировали десятки автомобилей

В отличие от московских крыс, бразильские капибары ведут себя вполне прилично, хотя и становятся иногда причиной довольно крупных автомобильных пробок.

Рекомендуем
Первые заморозки — греть двигатель или нет

Одну из таких на дорогах Бразилии запечатлели недавно автомобилисты. Семейство капибар, насчитывающее по меньшей мере девять особей, вознамерилось перейти оживленную улицу в разгар дня, заблокировав десятки машин. Но это едва кого-то расстроило, а совсем напротив, позабавило весь мир – видео с капибарами-пешеходами быстро стало вирусным. Вообще, ситуация довольно необычная: город для капибар – нетипичная среда обитания.

«Разборка недели» — новая программа от «За рулем» Разобрали главные новости недели, чтобы вам было проще быть в курсе событий и трендов автомобильной жизни страны
СМОТРЕТЬ РАЗБОРКУ НЕДЕЛИ

Капибары являются самыми крупными грызунами планеты, они обитают в Южной Америке.

Рекомендуем
Гид по запчастям: сравнительные тесты и советы экспертов «За рулем»

Их часто можно увидеть прогуливающимися вдоль берегов рек – вероятно, в данном случае путь этих грациозных созданий природы к месту отдыха пролегал через проезжую часть... Отметим, что в октябре Московский зоопарк переместил местных капибар в зимние вольеры, где поддерживается комфортная температура и есть три бассейна. А незадолго до переезда произошло радостное событие: капибара Малая родила двойню.

  • «За рулем» можно читать и в MAX
Рекомендуем

Какое масло заливать зимой?
А летом?

Мы взяли два масла с классом вязкости 0W‑40 и 5W‑40, провели в специализированной лаборатории серию высоко- и низкотемпературных тестов и готовы дать аргументированный ответ.

РЕЗУЛЬТАТЫ ИСПЫТАНИЙ

Источник:  Газета.ru
Подпишитесь на «За рулем» в сервисах GoogleGoogle
Иннокентий Кишкурно
Фото:freepik / freepik
Количество просмотров 27
23.11.2025 
Фото:freepik / freepik
Поделиться:
Оцените материал:
0