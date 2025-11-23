Лучшее, что вы видели сегодня: семья капибар переходит дорогу

В Бразилии переходящие улицу капибары заблокировали десятки автомобилей

В отличие от московских крыс, бразильские капибары ведут себя вполне прилично, хотя и становятся иногда причиной довольно крупных автомобильных пробок.

Одну из таких на дорогах Бразилии запечатлели недавно автомобилисты. Семейство капибар, насчитывающее по меньшей мере девять особей, вознамерилось перейти оживленную улицу в разгар дня, заблокировав десятки машин. Но это едва кого-то расстроило, а совсем напротив, позабавило весь мир – видео с капибарами-пешеходами быстро стало вирусным. Вообще, ситуация довольно необычная: город для капибар – нетипичная среда обитания.

Капибары являются самыми крупными грызунами планеты, они обитают в Южной Америке.

Их часто можно увидеть прогуливающимися вдоль берегов рек – вероятно, в данном случае путь этих грациозных созданий природы к месту отдыха пролегал через проезжую часть... Отметим, что в октябре Московский зоопарк переместил местных капибар в зимние вольеры, где поддерживается комфортная температура и есть три бассейна. А незадолго до переезда произошло радостное событие: капибара Малая родила двойню.

