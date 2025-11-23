#
>
Немецкие автомобили теперь будут ездить на колесах из вторсырья
23 ноября
Немецкие автомобили теперь будут ездить на колесах из вторсырья
В РФ продается Крузак на гусеницах, на котором можно законно ездить по дорогам

Toyota Land Cruiser 70 на гусеничном ходу продается в России за 7,5 млн рублей

В Ярославской области в продаже появился уникальный автомобиль – Toyota Land Cruiser 70 Series, который полностью преобразован под гусеничное шасси.

На реализацию этого проекта владельцу понадобилось около полутора лет, и он подчеркивает, что все изменения были официально задокументированы – имеется соответствующий сертификат. Автомобиль эксплуатируется примерно такой же срок, а пробег в 274 тысячи километров обусловлен тем, что машина выпущена в 1993 году.

Под капотом установлен дизельный двигатель 1KZTE, который работает в паре с автоматической коробкой передач, модифицированной кевларовыми фрикционами и дополнительным радиатором.

Toyota Land Cruiser 70
Toyota Land Cruiser 70
Кроме гусениц, в доработки входят электронные блокировки на передней и задней оси, шноркель, подогрев двигателя и лифт подвески на 50 мм.

Цена уникального внедорожника составляет 7,5 миллиона рублей, что значительно выше рыночной стоимости. Тем не менее, такой уровень модернизаций и уникальность исполнения оправдывают установленный ценник, позволяя этой «семидесятке» выделяться среди прочих предложений на вторичном рынке.

Toyota Land Cruiser 70
Toyota Land Cruiser 70
Toyota Land Cruiser 70
Интерьер Toyota Land Cruiser 70
Интерьер Toyota Land Cruiser 70
Интерьер Toyota Land Cruiser 70
Источник:  Компания Автомобилия
Лежнин Роман
23.11.2025 
Отзывы о Toyota Land Cruiser (7)

— Отличный автомобиль, полный восторг.
Toyota Land Cruiser  2011
/ срок владения: более 5 лет
Достоинства:
За 8 лет эксплуатации заменил правый парктроник в этом году, ну и расходники, конечно.
Недостатки:
НЕТ
Комментарий:
В семье есть GLS 350D 4-MATIC 2018г, и TLC200 2011г, так что сравнить можно, ребята , крузак это ВАУ, GLS тоже вау , но для девочек по городу. Ранее эксплуатировал TLC80, TLC100, TLK150, Паджеро4,LEXUS RX 300. Ждем TLC 300!
-34