Российский мотоцикл Арктур — названы сроки запуска

В РФ начнут выпускать электробайк Арктур, построенный на российских компонентах

Сертификация и старт производства российского электрического спортбайка Арктур намечены на 2026 год, сообщает источник.

На днях зеленоградский мотоциклетный завод «Русь» (МЗР) представил второй прототип мотоцикла, который, как сообщается, полностью создан на российской компонентной базе (как помним, у первого прототипа двигатель и батарея были китайскими). Сообщается, что у нового образца литий-железо-фосфатная батарея обеспечивает запас хода до 150 км. Электродвигатель имеет мощность 30 кВт (41 л.с.).

Напомним, первый прототип Арктура представили в апреле 2025 года – тогда сообщалось, что рассчетная цена байка составит более 1 млн рублей.

