Российский мотоцикл Арктур — названы сроки запуска

На днях зеленоградский мотоциклетный завод «Русь» (МЗР) представил второй прототип мотоцикла, который, как сообщается, полностью создан на российской компонентной базе (как помним, у первого прототипа двигатель и батарея были китайскими). Сообщается, что у нового образца литий-железо-фосфатная батарея обеспечивает запас хода до 150 км. Электродвигатель имеет мощность 30 кВт (41 л.с.).

Напомним, первый прототип Арктура представили в апреле 2025 года – тогда сообщалось, что рассчетная цена байка составит более 1 млн рублей.

Источник:  Автопоток
Иннокентий Кишкурно
24.11.2025 
