О каких проблемах говорит вибрация в авто: ответ эксперта
20 декабря
Что делать, если второй участник ДТП пытается скрыться?
20 декабря
Кроссовер культовой марки официально стартовал в продажах

Эксперт «За рулем» рассказал о премьере Volvo XC70 в Гуанчжоу

На завершившейся в Гуанчжоу международной автомобильной выставке компания Volvo показала новый кроссовер XC70.

Презентация фактически означала старт модели в Китае – еще в августе был открыт прием предзаказов на Volvo XC70 по цене 299 900 и 329 900 юаней (3,3 и 3,6 млн рублей) в зависимости от варианта силовой установки. Как напоминает посетивший выставку эксперт «За рулем» Кирилл Милешкин, XC70 теперь – не универсал повышенной проходимости, как в прошлой жизни (2000-2016), а кроссовер.

Стиль – как у седана ES90 и крупноразмерного гибридного кроссовера XC90, он же EX90 в чисто электрической эпостаси. Собственно, на ступеньку ниже последнего XC70 по-прежнему, несмотря на смену амплуа, и располагается. А еще ниже – XC60, от которого «семидесятка» практически неотличима внешне, если не взглянуть на шильдик, отмечает Милешкин.

Силовая установка XC70 – последовательно-параллельный гибрид: 1.5 турбо через 3-ступенчатую АКП приводит передние колеса и заряжает тяговую батарею, питающую электромотор. У базовой версии он может «подкинуть» крутящий момента на переднюю ось, вкупе давая 318 л.с. и разгон до 100 км/ч за 8 секунд. А у топ-версии есть второй электродвижок на задней оси, и тут уже полный привод, 462 л.с. и 5,3 с. Словом, классная машина, но... Как думаете, почем привезут к нам?

Иннокентий Кишкурно
Количество просмотров 16145
02.12.2025 
+1