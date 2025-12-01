Новый экономичный кроссовер популярной марки начали продавать в РФ: называем цены

Компания Geely запустила в России продажи нового гибридного кроссовера EX5 EM-i

Кроссовер Geely EX5 EM-i, ставший первой гибридной моделью компании в России, официально поступил в продажу, сообщают российские представители фирмы 1 декабря. Автомобиль доступен в двух комплектациях, цена на которые составляет от 3,57 млн до 3,87 млн рублей.

Geely EX5 EM-i

Гибридная установка модели Geely EX5 EM-i работает по схеме последовательно-параллельного типа. Она включает в себя электродвигатель мощностью 218 л.с., который обеспечивает разгон до 100 км/ч за 8,1 секунды.

При длительных поездках подключается двигатель внутреннего сгорания объемом 1,5 л и мощностью 99 л.с., который отвечает как за подзарядку батареи, так и за прямую тягу передних колес.

Geely EX5 EM-i

В гибридном режиме кроссовер предлагает максимальный запас хода в 943 км по циклу WLTP и оборудован литий-железо-фосфатной батареей с емкостью 18,4 кВт·ч.

Интерьер Geely EX5 EM-i

Базовая комплектация EX5 EM-i включает шесть подушек безопасности, мультимедийную систему с 15,4-дюймовым экраном, адаптивный круиз-контроль, а также зимний пакет с обогревом сидений, стекол и руля. В ней также присутствует 10,2-дюймовая цифровая приборная панель, камера заднего вида и прочее.

Максимальная комплектация предлагает систему кругового обзора, передние датчики парковки, проекционный дисплей, расширенный комплекс системы помощи водителю и ряд других опций.

Интерьер Geely EX5 EM-i

Ранее «За рулем» сообщал, что премиум-авто из КНР заметно дешевле в обслуживании схожих моделей ушедших марок.

