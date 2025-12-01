На экс-заводе Volkswagen готовятся к старту выпуска нового российского кроссовера

Новый кроссовер Tenet T9 начнут производить в Калуге в 2026 году

Автозавод «АГР Холдинг», расположенный в Калуге, планирует начать производство нового кроссовера Tenet T9 в 2026 году. Об этом в интервью сообщил генеральный директор компании Андрей Карагин.

Tenet T9 станет четвертой моделью под российским брендом после компактного кроссовера T4, среднеразмерного T7 и семиместного T8, которые начали производиться летом.

Предположительно, основой для создания Tenet T9 выбран китайский Chery Tiggo 9, который на российском рынке стоит от 4,25 до 4,55 миллиона рублей. Длина нового кроссовера составляет 4810 мм, а колесная база 2800 мм. Также данный кроссовер предполагает трехрядную компоновку сидений с формулой 2+3+2.

Ожидается, что Tenet T9 будет оборудован двухлитровым двигателем мощностью 245 лошадиных сил и автоматической трансмиссией. Этот мотор позволит разгоняться до 100 км/ч за 8 секунд и достигать максимальной скорости 220 км/ч.

Chery Tiggo 9

Ранее «За рулем» сообщал, что премиум-авто из КНР заметно дешевле в обслуживании схожих моделей ушедших марок.

«За рулем» можно смотреть на YouTube