236 л.с., 7-местный салон — есть цены на новый минивэн!
Рекомендованная цена минивэна JAC RF8 составляет 4 800 000 рублей, сообщает российская пресс-служба бренда.
В компании добавляют, что на старте продаж доступно специальное предложение с выгодой 100 000 рублей. А цена автомобиля для корпоративных клиентов начинается от 4 599 000 рублей. Напомним, основной целевой аудиторией таких автомобилей являются корпоративные автопарки, компании такси и сервисы трансфера. Уточненная отдача двигателя – 236 л.с. и 390 Нм; мотор работает в паре с 8-ступенчатой АКП.
Также есть подробности по интерьеру: 5,2-метровая 7-местная машина оснащена единой цифровой панелью 24,6" с поддержкой Apple CarPlay и Android Auto, трехзонным «климатом», аудиосистемой на 12 динамиков, системой кругового обзора с «прозрачным шасси», комплексом ADAS второго уровня автономности, полным зимним пакетом, функцией массажа на сиденьях второго и третьего ряда.
При цене в 4,8 млн рублей JAC RF8 оказывается дешевле своего полного двойника Sollers SP7 елабужской сборки: в октябре дилеры «Соллерса» называли диапазон 4,7-5,1 млн рублей, в декабре – уже от 4,99 млн. Сообщалось, что такие машины уже заказываются клиентами, первые выдачи назначены на середину декабря. При этом официальные продажи исходного JAC RF8 стартовали 3 декабря... Кто кого?
- «За рулем» можно читать и в MAX
РОЗЫГРЫШ АВТОМОБИЛЯ!
Голосование в самой престижной автомобильной премии России Гран-При «За рулем» уже началось. К участию в конкурсе мы допускаем только новые модели, без учета рестайлингов. В этом году на авторынке страны было 54 новинки. Заполните анкету и получите шанс выиграть автомобиль Лада Искра!