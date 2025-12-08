В РФ дорожают машины 2025 года и снижаются скидки на модели предыдущих лет
В начале декабря российские автомобильные дистрибьюторы обновили свои прайс-листы, зафиксировав рост цен на автомобили 2025 года и сокращение скидок на модели предыдущих лет, сообщил Олег Мосеев, ссылаясь на данные сервиса Cargument.
Например, Haval повысил цены на модели Jolion, F7 и H3 на 50 тысяч рублей, а на F7x и H7 – на 100 тысяч рублей.
Компания Belgee увеличила стоимость обновленного X70 на 30 тысяч рублей, одновременно уменьшив скидку на комплектацию Active 25 модельного года с 100 до 70 тысяч рублей.
Модельный ряд Solaris с двигателем 1.6 литра и механической коробкой передач также подорожал: рост цен составил от 330 до 491 тысячи рублей, в зависимости от комплектации.
Среди брендов, предлагающих скидки, выделяются Hongqi и JAC, которые установили специальные скидки для моделей 2025 года в размере 1,3 миллиона и 100 тысяч рублей соответственно.
Вместе с тем, такие компании, как Geely, Xcite, Knewstar, Peugeot и Citroen уменьшили размер предоставляемых скидок на автомобили модели 2023-2024 годов.
Текущие изменения цен обусловлены как инфляционными процессами и увеличением себестоимости производства, так и укреплением российской валюты. Дистрибьюторы постепенно переходят к новым ценовым стратегиям в условиях растущего утильсбора.
Ранее «За рулем» сообщал, что в России идет рекордное подорожание новых машин.
- «За рулем» можно смотреть на YouTube
Какое масло заливать зимой?
А летом?
Мы взяли два масла с классом вязкости 0W‑40 и 5W‑40, провели в специализированной лаборатории серию высоко- и низкотемпературных тестов и готовы дать аргументированный ответ.