Стала известна судьба проекта электрического УАЗа

Пресс-служба УАЗа: завод не планирует разработку и выпуск электромобилей

На УАЗе ответили на вопрос о создании электрических версий своих внедорожников.

«На ближайшую перспективу выпуск электромобиля не стоит на повестке дня Ульяновского автозавода, поскольку в настоящее время компания, как вы знаете, ориентируется на расширение линейки модификаций с традиционными силовыми агрегатами», – сообщили в пресс-службе УАЗа.

Источник пишет, что в пресс-службе сочли нужным напомнить о первом электрическом УАЗ-450ЭМ для обслуживания аэродромов, построенном на базе УАЗ-450 и УАЗ-450А в 1959 году.

Есть, конечно, и примеры посвежее. В 2020 году УАЗ Хантер был переведен на электротягу и осенью 2021 года под именем Spartan представлен Ульяновским автозаводом, как совместный проект с чешской инжиниринговой компанией MW Motors. На УАЗе говорили, что готовы к мелкосерийному выпуску таких машин. Но в 2024-м чехи сделали Spartan-2 на базе «индийского Гелика» Force Gurkha.

