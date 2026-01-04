Трактор «как автомобиль» — слышали про такой?

В Cети вспомнили про уникальный «комфортрактор» Minneapolis-Moline UDLX

Minneapolis-Moline UDLX Comfortractor – именно так назвалась эта машина, представленная американской компанией Minneapolis-Moline в 1938 году.

Идея была простая и, казалось, гениальная: такие машины фермеры должны были использовать в ежедневной работе, а закончив ее, отправляться домой, не покидая седла – ибо UDLX Comfortractor совмещал в себе качества трактора и автомобиля. По «техничке» это был вполне обычный трактор тех лет: задний привод, бензиновая «четверка» 4,6 л, всего 36 л.с... Но при этом – 5-ступенчатая синхронизированная КП.

А кабина – закрытая, что было очень необычно. Дизайн трактора постарались максимально приблизить к довоенной автомобильной моде, что смело дополнялось оранжевым цветом кузова.

В комплектацию входили стеклоочистители, часы, зеркало заднего вида, радио и второе сиденье – вещи, тогдашним тракторам совершенно не свойственные. Более того, фары имели режим дальнего света, а максималка составляла 65 км/ч... Но продажи «тракторомобиля» не пошли: он оказался в два раза дороже обычных моделей, а фермеры видели в нем что-то совершенно чуждое и пижонское. Было выпущено всего 125 или 150 экземпляров.

До наших дней дожило менее сотни, а в хорошем состоянии – и вовсе единицы. На аукционах отреставрированные Minneapolis-Moline UDLX Comfortractor уходят за 150–200 тысяч долларов.

Смотрим про это чудо и другие странности из мира тракторов!