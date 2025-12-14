Toyota продолжает активно регистрировать товарные знаки в России

Toyota продлила права на Celica, Alphard, Carina и Vellfire в РФ до 2034 года

Несмотря на свой уход с российского рынка в 2022 году, компания Toyota продолжает активно регистрировать и продлевать свои товарные знаки в России.

В реестре ФИПС появились новые записи по нескольким моделям японского производителя: Celica, Alphard, Carina и Vellfire. Исключительные права на эти названия будут действовать до 5 ноября 2034 года.

Стоит отметить, что регистрация товарных марок не подразумевает скорое возвращение Toyota в Россию.

Этот процесс является стандартной практикой, направленной на защиту брендов от возможного использования их названий третьими лицами. В начале декабря Toyota также зарегистрировала в России товарный знак Land Cruiser Prado, права на который будут действовать до марта 2035 года.

