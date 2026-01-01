#
1 января
Россияне жалуются на нарушение сроков ремонта авто по страховке

«Известия»: россияне стали массово жаловаться на сроки ремонта авто

Российские автовладельцы стали часто жаловаться на задержки в ремонте машин, застрахованных по ОСАГО, показывает исследование «Известий».

По информации службы финансового уполномоченного, в течение девяти месяцев 2025 года зарегистрировано около 101 тысячи жалоб на страховые компании, что на 16% больше по сравнению с предыдущим годом и является максимальным показателем за почти три года. Основная часть жалоб связана со спорами по ОСАГО. После периода относительной тишины в 2022–2024 годах количество претензий резко возросло.

Ситуация усугубилась из-за проблем с поставками автозапчастей. Доставка запчастей занимает больше времени, а их цены остаются высокими, что заставляет страховщиков прогнозировать нарушения 30-дневного срока ремонта. В таких случаях чаще всего выбирают денежные выплаты, однако они рассчитываются с учетом износа автомобиля, что может значительно уменьшить сумму возмещения.

По словам финансового уполномоченного Светланы Максимовой, массовость ОСАГО делает данную проблему особенно заметной. На рынке сформировалась обширная судебная практика, и владельцы автомобилей все чаще выигрывают дела против страховщиков за несоблюдение сроков ремонта.

Также сложности наблюдаются и на самих сервисных станциях. Некоторые СТО, работающие по страховым договорам, отказываются принимать автомобили из-за нехватки запчастей или невозможности завершить ремонт в срок.

Крупные игроки на рынке подтверждают существование проблемы, подчеркивая увеличение трудностей в связи с западными санкциями. В Российском союзе автостраховщиков (РСА) отметили, что около 95% автовладельцев предпочитают денежные выплаты по ОСАГО, а не натуральное возмещение.

Ранее «За рулем» перечислил самые выгодные машины для ввоза в Россию.

Источник:  «Известия»
